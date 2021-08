Song Kang tras éxito de Love Alarm: actor se sincera con fans sobre su agitada vida

Cuando terminó la filmación de Nevertheless en julio de este año, Song Kang solo tomó unas semanas de vacaciones antes de pasar a su siguiente proyecto. El actor se cortó el cabello para dejar atrás a Park Jae Eon y comenzó a grabar Office romance cruelty con Park Min Young.

Esta rutina acompaña a Song Kang desde que la primera temporada de Love Alarm en Netflix se convirtió en un trampolín para su carrera. Las ofertas llegaron una tras otra y se tradujeron en estrenos consecutivos: Sweet Home (diciembre 2020), Love Alarm 2 (marzo 2021), Navillera (marzo 2021) y Nevertheless (junio 2021).

Sweet Home fue uno de los roles más retadores de Song Kang. Foto: Netflix.

En su entrevista con Marie Claire Corea, el actor habló de cómo su vida parece haber sido absorbida por la actuación.

Según Song Kang, en su tiempo libre suele volver a ver sus antiguos proyectos para recordar sus experiencias en el set. “He visto Love Alarm un montón de veces porque tiene dos temporadas y hay muchos recuerdos”, explicó como ejemplo.

También mira otras películas y dramas para ejercitar su sensibilidad como actor. “Cuando estoy viendo una escena que me impresiona pienso ‘qué clase de mentalidad debe tener esta persona mientras actúa así‘ y hago una simulación de cómo lo ejecutaría”.

Song Kang y Han So Hee sostienen el guion del episodio 10 de Nevertheless. Foto: JTBC

La figura de Netflix también señala que presta mucha atención a sus reacciones propias en la cotidianeidad. “Hay muchas emociones que debo sacar de mí mismo para representar a un personaje, así las puedo aplicar sin sentirme tan extraño a ellos”.

Consultado sobre el balance de vida y trabajo, el actor se sinceró y comentó.

“Es verdad. Cuando no estoy pensando sobre actuar, me alisto para hacer ejercicio. Algunas veces me decía ‘¿por qué estoy viviendo así? ¿Por qué no duermo tanto en mis días libres?‘ Pero luego vi que esa es la manera en la que yo me desenvuelvo”, contó Song Kang.

Explicó que disfruta estar ocupado y está feliz así. “Además de actuar, ver películas o dramas puede ser considerado parte de mi trabajo, pero incluso el ejercicio es parte de mi entrenamiento como actor y esa es la alegría de mi vida”, precisó.

“Siento que me desestreso estando (estoy) activo en lugar de quedarme quieto en un solo lado. Pero estoy viviendo de una forma saludable”, concluyó el galán coreano.

Song Kang en sesión fotográfica con accesorios Cartier. Foto: Marie Claire Corea

