BTS hace historia en Japón al obtener certificado platino de RIAJ por “Butter”

Nada detiene a BTS. Después de que uno de los miembros se coronara como ‘El hombre más guapo del mundo 2021′, el septeto coreano hace historia en la RIAJ con “Butter”, su segundo single en inglés.

El 24 de agosto, la Asociación de la Industria de Grabación de Japón anunció que el hit de Bangtan registró 100 millones de reproducciones 72 días después de su lanzamiento concretado el 21 de mayo.

La citada cifra de stream permitió al grupo obtener una certificación de platino, pero no solo eso, sino además lo corona como el acto más rápido en ganar el reconocimiento en toda la historia de la organización japonesa .

Otro logros de BTS en la RIAJ

El famoso septeto K-pop suma una nueva certificación platino de RIAJ a su largo repertorio de logros. Anteriormente, “Boy with luv”, “Stay gold” y “Dynamite” se llevaron el importante título. El CD Butter también recibió la condecoración platino, pero en la categoría de álbumes físicos.

BTS, CD Butter

Otra hazaña de la boyband en la RIAJ que no puede dejar de ser mencionada es que en julio de este año se convirtió en el primer acto masculino en alzar el million de la asociación al haber vendido un millón de unidades de BTS, THE BEST, su compilatorio japonés que salió a la luz a mediados de junio del 2021.

Asimismo, se convirtió el primer acto coreano en lograr la hazaña mencionada tras una década de que el grupo femenino SNSD lo hiciera con su álbum Girls’ Generation del 2011.

BTS THE BEST fue lanzado en junio del 2021. Foto: BIGHIT MUSIC

Certificados de RIAJ

Conforme a los estándares de la RIAJ en cuanto a reproducciones, los temas son certificados con plata al alcanzar 30 millones de streams; oro cuando llegan a los 50 millones y, como se explicó, platino al duplicar la última cifra citada.