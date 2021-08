Luego de que se oficializara la relación entre Joy y Crush, los artistas escribieron unas cartas a sus fans para pedir perdón y dar explicaciones sobre sus sentimientos. La gran mayoría del fandom de Red Velvet envió sus mensajes positivos al artista.

Crush y Joy en el MV "Mayday". Foto: captura YouTube

Carta de Crush a sus fans

El primero en hacer público este mensaje a su fandom fue el intérprete de “Tip toe”. El artista dijo que siempre se preocupará por sus Shibami, nombre de su club de fans, y que asumirá las responsabilidades.

Asimismo, Crush dijo que Joy ha llegado a su vida para darle felicidad.

Traducción completa y al español de la carta de Crush sobre Joy:

“Shibami deben estar muy sorprendidos... Es la primera vez que transmito una noticia así, por lo que estoy muy nervioso y tenso. Y no sé qué hacer

¡Todos los días estoy sonriendo debido a la positividad y el brillo de esa persona (Joy) y mi corazón también se ha vuelto más saludable!

Hace poco que confirmamos lo que sentíamos el uno por el otro, lenta y seriamente, y por eso había querido hacérselo saber a ustedes primero, en un momento oportuno, pero de alguna manera salió un artículo y yo también estoy bastante desconcertado...

Me pesa el corazón pensando en mis fans que estarán aún más desconcertados por la repentina noticia y también quizás hasta tristes por ello.. Les agradeceré que nos miren con cariño. Me aseguraré de asumir la responsabilidad y mostrar a todos los que siempre me han apoyado incondicionalmente y me han apoyado con amor, una buena parte de mí... Siempre estoy agradecido y los quiero”.

Joy y Crush trabajaron juntos para el tema "Mayday". Foto: PNation

Carta de Joy a sus fans

Por su parte, Joy de Red Velvet le pidió a sus fanáticos no preocuparse por ella y agradeció todo el amor que le han demostrado desde su debut.

Carta de Joy sobre su relación con Crush. Foto: Twitter

Traducción completa y al español de la carta de Joy sobre Crush:

“Luvies...

Hola soy Joy. Lo siento mucho... Luvies, deben haber sido los más sorprendidos por la repentina noticia... Hubiera sido genial si pudiera decírtelo por adelantado... Estaban muy sorprendidos, ¿verdad? Lo siento mucho, ya que parece que les he dado preocupaciones innecesarias en un momento en el que las miembros y mis fans estaban emocionados por estar en el escenario por primera vez en mucho tiempo.

Todavía estamos en la etapa en la que acabamos de confirmar nuestros sentimientos el uno por el otro y estamos conociéndonos poco a poco, así que estaba siendo cuidadosa y a la vez me daba pánico que el artículo saliera tan pronto, pero estoy escribiendo este post porque creo que los Luvies están incluso más sorprendidas que yo.

Realmente espero que los Luvies que me han estado atesorando y queriendo hasta ahora puedan ser comprensivos y solidarios... Lamento mucho haberte sorprendido repentinamente, me preocupa que hoy te preocupes mucho, ¡Yo trabajaré aún más duro para que ustedes no se preocupen más! Nuestros fans que siempre me dan su amor inquebrantable, lo siento y los quiero”.

Joy y Crush: ¿cómo inició su relación?

Según el medio coreano que dio el primer reporte, ambos artistas se hicieron amigos tras colaborar en la canción “Mayday” de mayo 2020. Ellos se mantuvieron en contacto y sus sentimientos habrían brotado al compartir hobbies e intereses, como el amor por sus mascotas.

Crush y Joy mientras trabajaban en su colaboración "Mayday". Foto: KoreaHerald

