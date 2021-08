El grupo novato Solia se ha separado oficialmente tan solo cinco días después de su debut con el álbum single Dream. Vía la cuenta oficial de Instagram de la girlband K-pop, Space Music Entertainment comunicó a nombre del quinteto la separación inminente el 22 de agosto (KST).

Solia, ex girlband K-pop. Foto: Space Music Entertainment

¿Qué pasó con Solia?

En el pronunciamiento, se aduce como causa de disolución la falta de capacidad de la agencia para mantener al grupo femenino, misma que es consecuencia de problemas internos.

Según también se comparte en la publicación, la decisión fue de mutuo acuerdo entre artistas y etiqueta.

A continuación, el mensaje completo.

“Hola, este es Solia.

Lamento sorprenderte con una mala historia de repente.

Ahora que la empresa ya no puede liderar a nuestro equipo debido a sus circunstancias, mantuvimos una larga conversación con la empresa. Fue tan poco tiempo, pero quiero agradecer y pedir disculpas a los fans que nos apoyaron y amaron. Si tiene curiosidad acerca de las actividades personales de los miembros o de su vida diaria, le agradecería que los siguiera en su Instagram. Una vez más, lo siento por los fans”.

Anuncio de Solia. Foto: captura Instagram @solia_official_

¿Quiénes eran Solia?

Solia debutó el 17 de agosto del 2021 como el conjunto grupo de chicas de Space Music Entertainment. Su primer y único material fue el single álbum Dream, el cual contiene el título principal del mismo nombre y su respectivo instrumental.

Las integrantes que dieron vida al quinteto fueron: So Yeon, Sun A, Eun Bi, Soree y Ha Yeon.

Aquí, el MV de su canción.

Sobre Space Music Entertainment

Esta agencia fue fundada en Corea del Sur en 2005. Actualmente, tiene dos girlbands activas: HI CUTIE y Like Me. Yun Eun Gi, Hwang Yun Jeong, Jung Chae Rin y Heo Yu Jin figuran como algunos de sus solistas.