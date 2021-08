BTS: Museo de Arte de Daegu establece la ‘zona RM’ como tributo al líder Namjoon

El Museo de Arte de Daegu ha establecido la ‘zona RM’ en sus instalaciones en honor al líder de BTS. El espacio delimitado marca el punto exacto del suelo en donde el astro posó para tomarse una fotografía compartida ampliamente en internet.

La citada captura, además, fue replicada por la institución en una pintura que ahora decora una pared de su local, cerca del nombre de la ciudad metropolitana Daegu.

Kim Namjoon es un rapero, cantante, bailarín, compositor, productor y MC coreano de 26 años. Foto: BIGHIT MUSIC

¿Por qué se estableció la ‘zona RM’? Se difunde que es una muestra de gratitud para el famoso coreano de 26 años, quien con el poder de su influencia positiva ha hecho posible que jóvenes generaciones muestren más interés por el arte y se acerquen al campo.

Asimismo, es un atractivo para todo aquel ARMY que ama recorrer los lugares visitados por sus idols, ya sea en actividades promocionales o no.

Aquí, imágenes que llegan del espacio establecido para Kim Nam Joon (nombre real).

Retrato original de RM. Foto: BIGHIT

'Zona RM' del Museo de Arte de Daegu. Foto: Naver

'Zona RM' del Museo de Arte de Daegu. Foto: Naver

Museo de Arte de Daegu. Foto: Naver

Otros espacios erigidos por BTS

El paso de los integrantes del aclamado grupo BTS ha sido inmortalizado en numerosos lugares a través de monumentos especiales anteriormente.

Uno de los sitios más recientes donde se han instaurado piezas relacionadas con Bangtan es la playa de Maengbang, lugar donde los idols posaron para la el álbum sencillo “Butter”, el cual fue promocionado el hit del mismo nombre que hizo historia en Billboard Hot 100.

Lugares visitados por BTS que todo ARMY debe conocer. Foto: Naver

Maengbang, donde BTS posó para "Butter". Foto: The Korea Times

La parada de autobús en Hyangho Beach de Gangwon es otra de los estaciones más populares entre los fans a nivel global, conforme datos de junio del 2019 de la Organización de Turismo de Corea.

El citado lugar se hizo famoso por aparecer en la portada de You never walk alone del 2017. Posteriormente, se descubrió que fue demolida tras la sesión de fotos de BTS. Sin embargo, a petición de los admiradores de la boyband, fue reconstruida por autoridades competentes.