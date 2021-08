Forbes China ha revelado su listado anual de celebridades más sobresalientes. Wang Yibo, Lay de EXO y Jackson Wang de GOT7 se hacen presente en el top 10 del ránking, versión 2021, con menciones de sus más importantes logros en el período de evaluación de los expertos.

¿Qué lugares ocuparon estos famosos chinos? ¿Qué dice el medio sobre ellos?

Top 10 de Forbes China 2021

Actores, cantantes, presentadores, directores, escritores, modelos, atletas y otras celebridades de China continental, Hong Kong, Macao y Taiwán fueron clasificados por Forbes local según desempeño (que involucra a su vez otras dimensiones, como valor comercial o influencia laboral) en sus respectivos campos de especialización.

De las numerosas figuras famosas actuales del gigante asiático, ellos son los 10 más destacados de esta edición, que contempló datos del 1 de junio del 2020 al 30 de junio del 2021.

Top 10 del ránking de Forbes 2021. Foto: Weibo

1. Jackson Yee

2. Wang Yibo

3. Jia Ling

4. Yang Mi

5. Jay Chou

6. Lay Zhang

7. Zhao Liying

8. Yang Zi

9. Karry Wang

10. Jackson Wang

Sobre Wang Yibo

Ingresó al ránking en 2019 en el puesto 71 y saltó el año pasado al lugar 9. Este 2021, con 24 años recién cumplidos, Wang Yibo es el flamante segundo lugar del top 10 de celebridades de Forbes China.

Sobre el desempeño del artista, el medio resalta su designación como portavoz de la marca nacional ANTA al describirla como la cooperación de respaldo de famosos más popular de la primera mitad de este año.

Mención honrosa tuvo también su desenvolvimiento en el ámbito de C-dramas con sus protagónicos en Legend of Fei, My strange friend y la próxima serie Being a hero. Asimismo, resaltó su trabajo como capitán en Street dance of China.

Sobre Lay Zhang

Lay de EXO este año es destacado por Forbes 2021 por el excelente desempeño de su música a nivel global, lo que consecuentemente ha favorecido la difusión de la cultura de su país en todo el mundo.

“El cuarto álbum de Zhang Yixing, Lit, es muy vendido y ha ganado numerosos premios. El M-pop permite que el mundo escuche la música de China y su cultura. El estilo nacional original del trabajo ‘Picture scrool’ en solitario apareció en el escenario del Festival de Gala de Primavera, mostró el nuevo estilo de la patria. Se concentró en buenos trabajos, desafió la controversia, y muestra su verdadero ser”, detalla el medio.

Sobre Jackson Wang

El solista y miembro del grupo K-pop GOT7 también ha destacado por su arte musical de gran acogida, pero en su caso Forbes se concentra en su producción ininterrumpida de trabajos de calidad y de autoría propia tras regresar a China desde Corea del Sur.

“Jackson Wang continúa con su viaje musical, todas sus canciones gozan de gran popularidad y alabanzas. Este año, se mudó oficialmente a China y se embarcó en un nuevo viaje. Desde que fundó TEAM WANG, desbloqueó los roles de escribir, componer, producir y dirigir MV, completando la transformación”, enfatizan.