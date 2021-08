Nevertheless, con Song Kang y Han So Hee, llegó a su final el sábado 21 de agosto. Luego de 10 semanas, se descubrió finalmente si los guionistas del K-drama siguieron el desenlace del webtoon o lo cambiaron.

La serie de JTBC presenta a Yoo Na Bi (Han So Hee) como una estudiante de escultura, a Park Jae Eon (Song Kang) como un compañero de esa disciplina artística y a Yang Do Hyuk como el amigo de infancia de Na Bi.

Si bien un spoiler accidental de la producción de JTBC develó un posible destino de los personajes, la expectativa por la serie no decreció. Tras su emisión, la decisión de la protagonista dio que hablar en las redes sociales.

Además, la idea de una segunda temporada ha sido descartada tras el capítulo 10 de Aun así.

Han So Hee y Song Kang en Nevertheless. Foto: JTBC

Alerta de spoilers

¿Qué pasó en el ep 10 de Nevertheless?

El drama cerró todas las historias que presentó a lo largo de sus episodios y, tal como adelantó la reseña de JTBC, el público fue sorprendido al encontrar un final distinto al webtoon.

Do Hyeok nuevamente le declaró su amor a Na Bi. Ella le dijo que realmente la hacía feliz como amigo, pero no podía corresponder a sus sentimientos.

Jae On y Na Bi, los protagonistas de la historia, se reconcilian luego de que el joven ayuda a su expareja a reconstruir su escultura. Este le pide perdón y confiesa que se enamoró de ella cuando la vio en una exposición de arte. Na Bi decide darle una nueva oportunidad a su romance.

Song Kang y Han So Hee en Nevertheles. Foto: JTBC

Otras tres parejas en la serie también tuvieron su final feliz: Bit Na y Kyuhyun, las favoritas del público, Sol A y Jiwan y también los ‘seniors’ del departamento de Arte.

Nevertheless: la pareja Bit Na y Kyu Hyun. Foto: JTBC

Con ello, el drama Nevertheless no deja cabos sueltos por explorar en una segunda parte.

También se debe tener en cuenta que el guion de Nevertheless está adaptado de la historia gráfica original creada por Jeongseo. Esta ya está culminada y, de momento, no hay planes de añadir más capítulos al webtoon que puedan alimentar una temporada 2 de Nevertheless.