Si el próximo K-drama Jiri Mountain ya había captado la atención de los fans por su historia y actores, entre ellos las estrellas de Kingdom Joon Ji Hoon y Jun Ji Hyun, ahora se da un nuevo motivo para anticipar su estreno: su OST.

El 19 de agosto, la productora detrás de Jirisan dio un adelanto del soundtrack al revelar su primera alineación. La misma emociona al público al estar integrada por cantantes top cuyas voces dieron vida a algunas de las canciones originales de dramas más recordadas.

Jun Ji Hyun y Joo Ji Hoon en adelantos de Jiri Mountain. Foto: Naver

OST de Jirisan

Taeyeon de SNSD, Gaho y Kim Jong Wan de Nell integran el primer lineup confirmado de la serie también conocida como Cliffhanger.

No se ha revelado aún los nombres de las canciones que interpretarán ni el orden de publicación. En cambio, se resalta la presencia de estas estrellas como punto atractivo del OST por sus destacados trabajos previos en el rubro.

Taeyeon en los OST de dramas

La líder del famoso girlgroup K-pop Girls’ Generation tiene una larga lista de OST, pero “All about you” de Hotel del Luna, “If” de Hong Gil Dong y “Can you hear me?” de Beethoven Virus son de los más conocidos.

Gaho en los OST de dramas

En solo tres años de carrera, el solista Gaho se ha ganado un lugar especial en el corazón de los fans de series coreanas por los OST que ha interpretado. Dos de los más populares son “Running” de Start up y “Start” de Itaewon class.

Kim Jong Wan de NELL

“You&I” de El hada del levantamiento de pesas Kim Bok Joo, “Gravity” de The king: Eternal monarch, “Lost” de Nobody knows y “Blue moon” de La historia del de nueve colas forman parte del repertorio de Kim Jong Wan, miembro del cuarteto NELL.

¿Qué más se sabe del OST de Jirisan?

Un funcionario de Jiri Mountain compartió: “Después de la primera alineación de la banda sonora de Jirisan, planeamos anunciar la segunda alineación pronto. Esperen la segunda alineación que incluye a los mejores artistas mundiales”.

Estreno de Jiri Mountain

Dirigida por Lee Eung Bok (Goblin y Descendants of the sun) y con el guion de Kim Eun Hee, escritora detrás del guion de la serie de zombies Kingdom, Jiri Mountain contará una historia de misterio en torno a guardianes de los bosques.