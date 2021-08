BTS: ¿cuántas canciones tiene el grupo K-pop y cuáles son las más famosas?

A los largo de sus siete años de carrera ininterrumpida, BTS conquistó a miles de fans con decenas de canciones de calidad, muchos de estos hits mundiales, pero ¿sabe ARMY cuántos temas conforman su repertorio actualmente?

Una información que debe saber todo miembro del fandom más grande del mundo es precisamente el total de títulos que dan vida al repertorio de sus ídolos K-pop. Si aún no conocías este dato, a continuación te lo contamos resaltando algunas de sus piezas más exitosas.

Meta de “Permission to dance” de BTS para iTunes. Foto: Big Hit

¿Cuántas canciones tiene BTS actualmente?

Conforme los registros más recientes del club, BTS cuenta con un total de 250 canciones en la actualidad. Sin embargo, la cifra solo incluye temas grupales y no japoneses.

Ahora bien, si se suman los temas que el septeto lanzó en el idioma de su país vecino, más los covers, colaboraciones, solos y mixtapes de los raperos Suga, RM y J-Hope, entonces el número asciende a más de 323 canciones. Esto se traduce también a casi 24 horas de música de Bangtan.

V, Jungkook, J-Hope, Jimin, Jin, RM y Suga en 8 News de SBS. Foto: @BitiiezLuv

Canciones más famosas de BTS

Sin lugar a duda ARMY amará la mayoría de canciones de los famosos coreanos, sino todas. No obstante, es innegable que algunas reciban más atención de fans y público en general. ¿Cuáles son estos temas?

La canción debut “No more dream”, que marcó el inicio de la historia del grupo musical hoy en día más exitoso, es una de ellas. Si hablamos de títulos conjuntos, también se deben destacar a “Dope”, “I need u”, “Idol”, “Save me”, “Boy in luv”, “DNA”, “Fire”, “Spring day”, “Mikrokosmos” y “Blood, sweet & tears”.

Mención aparte merecen “Boy with luv” con Halsey, “Life goes on”, y las canciones en inglés “Dynamite”, “Butter” y “Permission to dance”, las cuales marcaron algunos de los logros más importantes del grupo en la historia de la música coreana y a nivel global.