El episodio 3 de Girls Planet 999 trajo muchas sorpresas para los fans de BLACKPINK y TWICE, ya que interpretaron sus canciones más representativas “Hwo you like that” y “Yes or yes”.

El capítulo 3 quedó chico y en el siguiente episodio (4) se revelarán los performance de BTS, EXO, SEVENTEEN y IZ*ONE.

Aquí te contaremos el resumen y cómo votar por las participantes de Girls Planet 999.

TWICE en Girls Planet 999 ep. 3

La canción elegida de TWICE para ser interpretado por dos de los grupos que se formaron en Girls Planet 999 fue “Yes or yes”.

Team 1

Esta fue la conformación del Team 1 que interpretó “Yes or yes” de TWICE.

Kim Hyerim (Lider, Main Vocal)

Kim Chaehyun (Vocal 1)

Yamauchi Moana (Vocal 2)

Li Yiman (Vocal 3)

Kuwahara Ayana (Vocal 4)

Huh Jiwon (Killing Part, Vocal 5)

Chiayi (Vocal 6)

Okuma Sumomo (Vocal 7)

Ma Yuling (Vocal 8)

Team 2 - Energy up!

Kim Sein (Main Vocal)

(Main Vocal) Kishida Ririka (Vocal 1)

(Vocal 1) Wenzhe (Vocal 2)

(Vocal 2) Xu Ziyin (Lider, Vocal 3)

(Lider, Vocal 3) Arai Risako (Vocal 4)

(Vocal 4) Leung Cheukying (Vocal 5)

(Vocal 5) Okazaki Momoko (Vocal 6)

(Vocal 6) Lee Chaeyun (Vocal 7)

(Vocal 7) Kim Doah (Killing Part, Vocal 8)

Ganadoras de la ronda “Yes or yes”

El team 1 se alzó con el triunfo en esta reñida presentación.

Team 1: ganadoras de la ronda TWICE en Girls Planet 999. Foto: Mnet

BLACKPINK en Girls Planet 999 ep. 3

Por otro lado, “How you like that” de BLACKPINK fue el segundo performance que compitió en el episodio 3 de Girls Planet 999.

Team 1

Cai Bing (Rapera principal)

Xia Yan (Rapera 1)

Lee Yeongyung (Rapera 2)

Inaba Vivienne (Rapera 3)

Seo Youngeun (Vocal 1)

Choi Yujin (Líder, Vocal 2)

May (Vocal 3)

Kawaguchi Yurina (Vocal 4)

Shen Xiaoting (Killing Part, Vocal 5)

Team 2

Yoon Jia (Rapera principal)

Kim Dayeon (Rapera 1)

Chien Tzuling (Rapera 2)

Shima Moka (Rapera 3)

Zhou Xinyu (Vocal 1 )

Sim Seungeun (Lider, Vocal 2)

Vocal 3 - Sakurai Miu (Vocal 3 )

Vocal 4 - Wu Tammy (Vocal 4 )

Ando Rinka (Killing Part, Vocal 5)

Ganadoras de la ronda “How you like that”

Pese a un abrupto inicio, el Team 1 ganó la ronda por la gran recuperación y energía que demostraron a lo largo de su performance.

Team 1: ganadoras de la ronda BLACKPINK en Girls Planet 999. Foto: Mnet

Adelanto del ep.4 de Girls Planet 999

Asimismo, Mnet compartió un avance de lo que será la presentación de uno de los grupos que bailará “The eve” de EXO en el episodio 4, que se estrenará el próximo 27 de agosto.

Cómo votar Girls Planet 999