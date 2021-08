Bobby será papá y se casará: idol de iKON anuncia su sorpresiva boda

El 20 de agosto y a través de una carta escrita a mano, Bobby de iKON anunció que será papá y tendrá una boda. La sorpresiva noticia del artista viene siendo apoyada por los fans.

Bobby es el rapero, vocalista y bailarin de iKON. Foto: Spot news

Además de celebrar su matrimonio, se convertirá en padre en setiembre, por lo que la pareja de Bobby estaría embarazada de ocho meses.

Dicha misiva dirigida al fandom de su grupo K-pop fue publicada en Instagram, donde en menos de tres horas superó las 771.000 interacciones.

Carta de Bobby a sus fans. Foto: captura Instagram

Esta es la traducción al español de la carta escrita a mano de Bobby de iKON.

“Hola soy Bobby de iKON. Tenía una historia que quería contar hoy, así que la escribí después de muchos deliberación.

Prometí casarme con alguien que amaba y me convierte padre en setiembre.

Me alegro de tener una nueva familia, pero lo siento más por los fans que se avergonzarán por mis noticias repentinas.

Debería haberle informado antes, pero lamento que me haya retrasado debido a esta preocupación.

Siento una gran responsabilidad porque siento que estoy poniendo una gran carga sobre las personas que siempre me han ayudado y apoyado con todo mi corazón.

Pido disculpas de todo corazón a aquellos que están heridos por mi historia o sientan algo de confusión.

He hecho de esta persona que carece de una necesidad para el mundo.

Me convertiré en una persona que no avergonzará a los miembros de iKON, los fans y los padres que me han hecho.

Además, haremos nuestro mejor esfuerzo para no convertirnos en una molestia para los fans y miembros que están esperando las actividades de iKON”.

Bobby debutó como solista en agosto de 2016. Foto: YG

¿Quién es Bobby de iKON?

Kim Jiwon, nombre verdadero de Bobby, nació el 21 de diciembre de 1995 en Seúl, Corea del Sur.

Debutó como idol K-pop con iKON EL 15 de setiembre de 2015 con la canción “리듬 타(Rhythm ta)”.