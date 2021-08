Light on me ha llegado a su final este jueves 19, suscitando emociones encontradas en los espectadores por la ‘fanwar’ de teams, pero también dejando una incógnita sobre una posible continuidad. ¿El K-drama BL sensación tendrá una segunda temporada?

Team Daon o Team Shinwoo: ¿quién ganó el corazón de Taekyung al final de Light on me? Foto: composición LR/WHYNOT

¿Qué pasó en el final de Light on me?

Alerta de spoilers a lo largo del artículo.

El penúltimo capítulo de Light on me cerró con una escena que alertó a fans de Shinwoo: Taekyung apartó la mano que él colocó en su brazo para retenerlo y parecía decidido a quedarse al lado de Daon.

Sin embargo, la toma continúo en el episodio 16 con el joven miembro del consejo realizando aquella acción para consecuentemente coger la rosa que el vicepresidente tenía en su otra mano. Así, pudo entrelazarse con él y decirle “vamos” con una tierna sonrisa.

De esta manera, quedó expresado finalmente quién era el primer amor del protagonista y con quién continuaría en adelante su historia.

La resolución del triángulo amoroso, con beso incluido, no fue lo único que dejó el cierre de Light on me: Sohee pudo desarrollar cercanía con el grupo después de mejorar su actitud, en especial con el carismático Namgoong. Por su parte, Daon aprendió una gran lección tras haber perdido al chico que le gustaba. Él logró ponerse a sí mismo como su prioridad, en lugar de siempre complacer a los demás.

Mr. Seo, el profesor de la Escuela Secundaria Saebit Boys que guía al consejo, también tuvo un cálido momento final junto a sus alumnos, pues ellos le prepararon una fiesta sorpresa de cumpleaños.

No obstante, el cierre de su participación en la historia no culminó ahí, sino con su inesperado encuentro con alguien de nombre Lee Taesung, quien hizo en dicha toma su primera aparición en la serie.

Profesor Seo en el final de Light on me. Foto: captura YouTube

¿Quién es Lee Taesung?

En el juego de citas BL que inspiró el drama coreano, Saebit Boys High School Council, y también en el webtoon que nació del game, Behind the desk, Taesung y el profesor son en realidad los protagonistas. Específicamente, Lee fue el primer amor de Seo en sus días más jóvenes, y la trama original gira en torno al reencuentro que tienen en la escuela.

Imagen del webtoon Behind the desk. Taesung, el chico de cabello castaño, junto al profesor Seo. Foto: DAY7

La inclusión del nuevo personaje en el capítulo 16 de Light on me ha suscitado entre los fans la incógnita sobre una segunda temporada. Dicha pregunta ya se vuelve un tema de conversación en redes sociales.

Al respecto, la parte oficial del drama BL no ha emitido pronunciamiento. Sin embargo, muchos esperan pueda concretarse dada la gran acogida que tuvo la producción y la presencia de material suficiente para una continuación.