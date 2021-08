Lee Jong Suk y Kim Woo Bin coprotagonizaron School 2013, el primer estelar de ambos. Ocho años después, los hoy astros del entretenimiento coreano pueden presumir que mantienen intacta esa amistad recíproca que nació en el set del recordado K-drama juvenil.

Vía una publicación en Instagram con fecha del 19 de agosto, Lee dio a sus seguidores una muestra de su vínculo con Kim.

En su publicación, el actor coreano compartió tres fotografías. La primera de estas fue un autorretrato junto a un peluche, donde etiquetó en el rostro del artículo a su amigo y colega.

“Lo tengo porque se parece a alguien”, describió en la leyenda del post.

Lee Jong Suk etiquetó a Kim Woo Bin en su actualización. Foto: @jongsuk0206

Más adelante, en esa misma actualización, el protagonista de la próxima película Decibel mostró dos capturas de un hombre de espaldas. Si bien no compartió explícitamente el nombre de Kim Woo Bin en estas últimas capturas, admiradores reconocieron al intérprete de la nueva cinta Alien por el ancho de sus hombros.

Imagen publicada por Lee Jong Suk. Foto: Instagram / @jongsuk0206

Se desconoce si la reunión de Lee Jong Suk y Kim Woo Bin es reciente o de tiempo atrás, pero dejando a un lado este detalle, fans celebran que sus estrellas pudieran encontrar tiempo en medio de su apretada agenda para poder pasar tiempo juntos.

Asimismo, los admiradores recuerdan las respectivas interpretaciones de ambos en School 2013, la quinta temporada de la conocida saga de K-dramas School.

Lee Jong Suk y Kim Woo Bin en School 2013

En School 2013, Lee Jong Suk y Kim Woo Bin dieron vida respectivamente a Go Nam Soon y Park Heung Soo, dos ex mejores amigos que se reencontrarán en una conflictiva escuela secundaria.

Emitida por KBS de diciembre del 2012 a enero del año siguiente, la serie se encuentra completa y con subtítulos en español en Viki Rakuten.