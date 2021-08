El nuevo reality de talentos que ya es el favorito de muchos fans alrededor del mundo, Girls Planet 999, estrenará este 20 de agosto su episodio 3 y aquí te contamos todo lo que debes de saber para no perderte el live stream.

Como se recuerda, en el capítulo 2 se designó como reto interpretar lo siguientes temas: BLACKPINK - “How you like that”, EXO - “The eve”, BTS - “Mic drop”, TWICE - “Yes or yes”, IZ*ONE - “Fiesta”, OH MY GIRL “The fifht season” y SEVENTEEN - “Pretty u”.

¿Dónde ver Girls Planet 999 Ep. 3 Live stream?

Luego de un impactante episodio 2, se estrenará este 20 de agosto el tercer capítulo y será en exclusivo desde la cadena Mnet, para Corea del Sur, y el resto del mundo desde su canal oficial en YouTube.

Link de YouTube: Girls Planet 999 Ep. 3

Link para ver Girls Planet 999 Ep. 3 de Mnet: [Haz click aquí]

Tráiler Girls Planet 999 Ep. 3

TWICE: Girls Planet 999 Ep. 3

Como adelanto, Mnet publicó parte de la presentación que interpretarán los dos equipos que eligieron “Yes or yes” de TWICE.

A qué hora ver Girls Planet 999 Ep. 3 Live stream?

Los episodios de Girls Planet 999, y especialmente el episodio 3, será transmitido a las 8.20 p. m. [KST] todos los viernes.

Horarios para ver Girls Planet 999

A continuación una lista de los horarios, según país para ver Girls Planet 999.

Perú, México, Colombia, Ecuador y Panamá : 6.20 a. m.

: 6.20 a. m. Costa Risa, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, y Honduras : 5.20 a. m.

: 5.20 a. m. Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Republica Dominicana y Puerto Rico : 7.20 a. m.

: 7.20 a. m. Argentina, Brasil y Uruguay : 8.20 a. m.

: 8.20 a. m. España: 1.20 p. m.

Cómo votar en Girls Planet 999

¿Cómo votar en Gilrs Planet 999? Foto: Mnet