La agencia coreana BIGHIT MUSIC ha anunciado, el 20 de agosto (KST), la cancelación de todas las fechas de MAP OF THE SOUL, el tour global de BTS.

Anteriormente, la gira más anticipada por ARMY fue postergada de manera indefinida debido a inevitables afectaciones de la COVID-19, conforme la empresa representante de BANGTAN.

No obstante, no se habló de una cancelación definitiva en ese entonces. Recientemente, incluso, fans aguardaban noticias positivas sobre el espectáculo dada la reactivación de eventos público en algunos lugares. Admiradores de territorios no incluidos en el itinerario, como Perú, se movilizaban a través de peticiones para poder ser sede del concierto más grande del aclamado septeto K-pop.

Big Hit anuncia cancelación del tour de BTS

Las esperanzas de los fans respecto al tour se derrumbaron el 20, con el anuncio sorpresivo de BIGHIT MUSIC.

En su comunicado, el sello de Jin, Jimin, Jungkook, Suga, J-Hope, RM y V señaló al actual contexto como causa de la anulación de BTS MOTS TOUR.

Además, detallaron cómo sería el reembolso para fans de América del Norte que ya habían adquirido sus boletos.

Puedes leer aquí la traducción completa, conforme @ARMYForce_Peru.

Anuncio sobre cancelación de BTS MOTS TOUR. Foto: Twitter / bts_bighit

“Hola.

Esto es BIGHIT MUSIC.

Nos gustaría proporcionar alguna información sobre BTS MAP OF THE SOUL TOUR.

Nuestra compañía ha trabajado duro para reanudar los preparativos para el BTS MAP OF THE SOUL TOUR, al saber que todos los fanáticos han estado esperando ansiosamente y con mucho anhelo la gira.

Sin embargo, debido a circunstancias cambiantes fuera de nuestro control, se ha vuelto difícil reanudar las actuaciones en la misma escala y cronograma que se planeó previamente. Por lo tanto debemos anunciar la cancelación del BTS MOTS TOUR.

Los conciertos de la gira en Seúl fueron cancelados previamente en febrero del año anterior, seguidos por el aplazamiento de la etapa norteamericana en marzo. Las fechas en Europa y Japón se pospusieron antes del inicio de la venta de entradas en esas regiones.

BTS está integrado por Jin, Jungkook, V, Suga, Jimin, RM y J-Hope. Foto: BIGHIT

Lamentamos tener que informarles ahora de la cancelación formal del tour.

Para los fans que hayan reservado boletos para los espectáculos de América del Norte, recibirán un correo electrónico de su punto de compra original con respecto a los reembolsos.

Una vez más, permítanos ofrecer nuestras más sinceras disculpas a todos los fans que han esperado que se reanude BTS MOTS TOUR.

Estamos trabajando para preparar un programa viable y formato de desempeño que pueda cumplir con sus expectativas y les proporcionaremos avisos actualizados lo antes posible.

Gracias”.