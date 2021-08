Crecen las expectativas. El 18 de agosto se informó que WINNER renovó con YG Entertainment por cinco años más y los fans se preguntan qué pasará con el grupo K-pop, ya que hace más de un año que no realizan comeback.

Con un comunicado a la prensa, la agencia coreana se refirió a la ampliación del acuerdo laboral con Mino, Yoon, Jinu y Hoon (los dos últimos se encuentran en servicio militar).

Los comentarios de WINNER tras renovar su contrato por cinco años más con YG fue el siguiente.

“Queremos decir que respetamos a Inner Circle (nombre del fandom) que siempre ha estado a nuestro lado. Gracias a ustedes, existimos hoy. Un viaje musical sin destino, contigo y más en el futuro. Quiero compartir recuerdos y estar juntos”.

Luego de cumplir su sétimo aniversario, el último 15 de agosto, los miembros de WINNER quisieron dar esta grata noticia a sus fans.

Tal como indicamos líneas arriba, ante la renovación con YG los fans esperan que en los próximos meses haya noticias sobre un comeback.

Comentarios de fans sobre la renovación de WINNER con YG. Foto: captura Twitter

¿Quiénes son WINNER?

Los miembros de WINNER fueron elegidos en el reality de talento WIN: Who is next?, donde concursaron 11 jóvenes. La temática del programa fue dividirlos en dos grupos para que puedan competir entre ellos: Team A (Kang Seung Yoon, Lee Seung Hoon, Kim Jin Woo, Nam Tae Hyun y Song Min Ho.) y Team B (B.I, Bobby, Kim Jin Hwan, Kim Dong Hyuk, Koo Jun Hoe y Song Yun Hyeong).

Los ganadores fueron el team A y meses después los trainee debutaron oficialmente como integrantes de WINNER.

La primera canción que lanzaron fue “Empty”, cuya popularidad superó las expectativas y los colocó en la cima de los rankings de MelOn, Mnet, Genie, Olleh Music, Soribada, Monkey3, Bugs Music, Daum Music y Naver Music.