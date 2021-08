Nevertheless, webtoon completo en español: cómo leer gratis la historia original

En la cuenta regresiva para el final de Nevertheless, K-drama con Han So Hee y Song Kang, la audiencia hispanohablante puede acceder fácilmente a la historia original que inspiró el guion de la serie televisiva.

Antes del estreno de la adaptación para TV, el webtoon solo estaba disponible en inglés y coreano. Gracias a que el trabajo de los actores atrajo muchos televidentes alrededor del mundo, la plataforma oficial de la historia gráfica agregó la traducción en español.

Song Kang y Han So Hee en Nevertheless. Foto: JTBC

Nevertheless en versión webtoon

La creadora de la historia de Na Bi y Jae Eon usó el seudónimo de Jongso para publicar 알고 있지만 (I know but) años atrás con 40 episodios. La actriz Han So Hee era fan del comic mucho antes de que imaginase ser la elegida para dar vida a Na Bi.

Han So Hee se siente honrada de darle vida al webtoon Nevertheless. Foto: The Swoon

Nevertheless, el K-drama

El 19 de junio se estrenó la versión K-drama de Aun así con un total de 10 episodios. Luego de casi dos meses de emisión, el capítulo final se lanzará el sábado 21 de agosto. Uno de los puntos de discusión principales es si la serie resolverá el triángulo amoroso de Na Bi de forma idéntica al webtoon original.

Lee el webtoon Nevertheless en español

A partir de julio, todos los fans de la serie pueden encontrar la traducción al español con el nombre Aun así en Naver Webtoons , su plataforma oficial.

Para leerlo con facilidad se recomienda descargar la app desde su tienda de aplicaciones favorita (Apple Store o Play Store). Una vez que tenga un usuario, podrás ver los cuatro episodios gratis.

Cada día se desbloquea un capítulo con el uso del ‘pase diario’ gratuito.

Link oficial: https://bit.ly/3AI3JrC (copiar y pegar).

Serie Aun así está disponible en Naver Webtoon. Foto: captura

Nevertheless en YouTube

Mira el tráiler animado de Aun así por Webtoon de Naver.