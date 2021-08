HyunA habla de su dueto con Dawn y el desmayo que sufrió al grabar videoclip

El 16 de agosto, P NATION confirmó que los artistas HyunA y Dawn, pareja en la vida real, lanzarán un proyecto musical como dueto. Su canción se estrenará el 9 de setiembre.

La intérprete de “Bubble pop” compartió imágenes exclusivas de su videoclip con Dawn y escribió un largo texto sobre lo que considera “la filmación de MV más significativa y especial” de su carrera.

“El 11 y 14 (de agosto). Dos días completos, 48 horas. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron, solo puedo decirles gracias y gracias otra vez. Es difícil elegir las palabras correctas para expresar todo lo que siento”.

HyunA contó que tuvo una ambulancia instalada en el set debido a la condición médica que padece. En el 2019 fue diagnosticada con síncope vasovagal, una afección que le provoca desmayos en situaciones de estrés.

“Como suelo desmayarme varias veces al día, una ambulancia estuvo lista en el set de grabaciones por primera vez. Estaba bailando tan emocionada y me desvanecí como era esperado. Estuve muy molesta porque mi cuerpo tampoco cooperaba completamente cuando practicaba”, explicó en su publicación.

Dawn y HyunA comenzaron a salir como pareja en 2016, pero su relación se hizo pública en 2018. Foto: Instagram

La artista de 29 años continuó: “Quizá fue mi culpa por no cuidar bien mi salud antes. Abrí mis ojos luego de que me conectasen a una intravenosa. Mi presión estaba 70 sobre 40, por lo que no pude seguir filmando y tomé una pausa. Todo lo que pensé cuando regresé a casa al terminar fue: ‘Oh, qué alivio‘”.

HyunA expresó que a pesar de los imprevistos, se sentía muy feliz en el escenario. Agradeció a su staff, se comprometió a monitorear su estado de salud y tratará de no exigir demasiado a su cuerpo.

“Lamento preocuparlos. Iré al hospital el martes, me revisarán nuevamente y tomaré mis medicamentos. Gracias por apoyarme y cuidar de mí. Y Dawn, realmente lo siento (por preocuparte). Muchas gracias y te amo”, concluyó.

HyunA y Dawn también protagonizarán un reality para YouTube donde mostrarán su vida en pareja. Este programa se llamará ‘I’m fine, thank you and you’ y será producido por StudioLululala.