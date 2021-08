Luego de que HYBE Entertainment anunciara por todo lo alto el lanzamiento de MAP OF THE SOUL ON:E de BTS en DVD y Blu-Ray, los ARMY empezaron a buscar información sobre este nuevo merchandasing. Aquí te contamos qué es, qué trae, dónde comprar y todo lo que debes de saber.

Fotografías de Map of the soul ON:E de BTS. Foto: Yonhap

¿Qué es el MAP OF THE SOUL ON:E DVD y Blu-Ray de BTS?

El MAP OF THE SOUL ON:E con sus versiones en DVD y Blu-Ray será una recopilación del concierto desarrollado el pasado 10 y 11 de octubre de 2020 y todo el detrás de escena.

Concierto de BTS Map of the soul ON:E. Foto: Big Hit media

¿Cuándo inicia la preorden de MAP OF THE SOUL ON:E DVD y Blu-Ray?

Según informó HUBE Entertainment, la fecha prevista para el inicio oficial de la preorden (preventa) de MAP OF THE SOUL ON:E DVD y Blu-Ray será el 17 de agosto de 2021 a las 11.00 a. m. (KST).

Y si te preguntas cuándo será el lanzamiento oficial del MOTS ON:E de BTS, pues está programado para el 9 de setiembre de 2021.

Fotografías de Map of the soul ON:E de BTS. Foto: Yonhap

Horario de inicio de preorden del MOTS ON:E?

A continuación, te dejamos los horarios de inicio de preorden (preventa) del MOTS ON:E, según tu país de origen.

Perú, México, Colombia, Ecuador y Panamá : 9.00 p. m.

: 9.00 p. m. Costa Risa, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, y Honduras : 8.00 p. m.

: 8.00 p. m. Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Republica Dominicana y Puerto Rico : 10.00 p. m.

: 10.00 p. m. Argentina, Brasil y Uruguay : 11.00 p. m.

: 11.00 p. m. España: 4.00 a. m. (17 de agosto)

¿Dónde comprar MAP OF THE SOUL ON:E DVD y Blu-Ray (preorden)?

Como todo merchandising oficial de BTS, el MAP OF THE SOUL ON:E DVD y Blu-Ray será vendido desde el portal oficial de Weverse shop.

Logo de Weverse shop. Foto: captura Weverse

¿Cuánto cuesta el MAP OF THE SOUL ON:E DVD y Blu-Ray?

De momento no se ha informado sobre el costo oficial del MOTS ON:E de BTS. Este detalle será recién visualizado en el inicio de la preventa.

Asimismo, se estima que el producto de Bangtan llegue al Sold out en pocas horas.

¿Qué trae el MAP OF THE SOUL ON:E DVD de BTS?

Outbox de medidas► 152x202x38 mm

Outbox del Map of the soul ON:E de BTS. Foto: HYBE / Weverse shop

Digitalpack de medidas► 140x189x19 mm

de medidas► 140x189x19 mm Tres discos ► Que tendrán estas características: Aspect: NTSC (medida 16:9), audio: digital stereo, subtítulos en coreano, inglés, chino y region code (1, 3, 4, 5 y6).

► Que tendrán estas características: Aspect: NTSC (medida 16:9), audio: digital stereo, subtítulos en coreano, inglés, chino y region code (1, 3, 4, 5 y6). Cada disco tendrá diferente duración► Disco 1 sobre 111 minutos, Disco 2 sobre 68 minutos y Disco 3 sobre 121 minutos.

Tres discos del Map of the soul ON:E. Foto: HYBE / Weverse shop

Photobook de medidas► 140x189x11,5 mm / 148p

Imágenes del Map of the soul ON:E de BTS. Foto: HYBE / Weverse shop

Hologram photo ticket set de medidas► 70x140 mm / 7EA 1SET

de medidas► 70x140 mm / 7EA 1SET Photocard de medidas► 54x86 mm / al azar 1EA

Hologram y photocard del Map of the soul ON:E de BTS. Foto: HYBE / Weverse shop

¿Qué trae el MAP OF THE SOUL ON:E Blu-Ray de BTS?

Outbox de medidas► 152x202x38 mm

de medidas► 152x202x38 mm Digitalpack de medidas► 140x189x19 mm

de medidas► 140x189x19 mm Tres discos ► Que tendrán estas características: Aspect: 1080i 1.78: 1 wide screen color, audio korean DTS-HD Master audio 2.0 (48khz / 24bit), subtítulos en coreano, inglés y chino y region code all free (A,B y C).

► Que tendrán estas características: Aspect: 1080i 1.78: 1 wide screen color, audio korean DTS-HD Master audio 2.0 (48khz / 24bit), subtítulos en coreano, inglés y chino y region code all free (A,B y C). Cada disco tendrá diferente duración► Disco 1 sobre 111 minutos, Disco 2 sobre 68 minutos y Disco 3 sobre 121 minutos.

Photobook de medidas► 140x189x3,3 mm / 24p

de medidas► 140x189x3,3 mm / 24p Photo stand de medidas► 140x189 mm / 1EA

de medidas► 140x189 mm / 1EA Hologram photo ticket set de medidas► 70x140 mm / 7EA 1SET

de medidas► 70x140 mm / 7EA 1SET Photocard de medidas► 54x86 mm / al azar 1EA

¿Cómo comprar en Weverse shop?

Hay diversos video en YouTube sobre fans que explican cómo comprar tanto en Weverse shop y Weverse Global.

Logo de Weverse shop. Foto: captura Weverse

¿Cuánto cuesta el shipping al Perú?

Aunque al inicio el shipping (envío de un producto comprado en Weverse) constaba 20 dólares adicionales al precio del producto, según un ARMY en Twitter ahora osila entre 45 dólares, que con el actual tipo de cambio sería 183.51 soles).