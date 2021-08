Solo faltan dos episodios para el final de Nevertheless. El reloj corre para Na Bi, Park Jae Eon y Do Hyuk; mientras los espectadores se preguntan si tendrán el mismo destino que en el webtoon original.

Hace unas semanas, la entrevista de Song Kang a un medio de Malasia emocionó a los seguidores de la serie. El actor agradeció a los espectadores internacionales de Nevertheless por haber conectado con la historia.

De hecho, el drama es más visto en Netflix que en su emisión doméstica por el canal surcoreano JTBC. Su capítulo 8 alcanzó un porcentaje de 0,994 de audiencia, según Nielsen Corea.

Nevertheless: episodios finales también revelarán el futuro de Sol y Jiwan. Foto: JTBC

Nevertheless: preview del episodio 9

En el episodio 8, Do Hyuk confesó sus sentimientos por Na Bi (Han So Hee), quien lo rechazó porque no estaba lista para una relación. Ella todavía se siente confundida con la insistencia de Jae Eon (Song Kang), quien la sigue buscando.

El teaser muestra mayor tensión entre los personajes. Do Hyuk ve a Jae Eon abrazando a otra mujer y se preocupa de que ello pudiese lastimar a Na Bi.

¿Jae Eon podría cambiar y dejar sus relaciones casuales? Él confronta las dudas de Na Bi y le propone ser su novia formalmente.

Horarios para ver Nevertheless

Para ver los capítulos de Nevertheless en simultáneo a su estreno en Corea del Sur, puedes seguir la transmisión por JTBC los sábados a las 11.00 p. m .

Según la zona horaria, estas son las equivalencias en diferentes regiones.

Ver Nevertheless en Perú : 9.00 a. m.

Ver Nevertheless en Indonesia : 9.00 p. m.

Ver Nevertheless en Colombia : 9.00 a. m.

Ver Nevertheless en Malasia : 10.00 p. m.

Ver Nevertheless en México : 9.00 a. m.

Ver Nevertheless en Filipinas : 10.00 p. m.

Ver Nevertheless en Chile : 10.00 a. m.

Ver Nevertheless en Argentina : 11.00 a. m.

Ver Nevertheless en Estados Unidos: 10.00 a. m.

Nevertheless en Netflix

Aun así es uno de los K-dramas más buscados por fans internacionales a mediados del 2020. La historia protagonizada por Song Kang es distribuida por Netflix en varias regiones como Estados Unidos y Filipinas.

El 29 de agosto se estrenará en Netflix Francia, justo después de su emisión completa en Corea del Sur.

Usuarios de Netflix en Francia ya tienen fecha para poder ver Nevertheless. Foto: Twitter

Nevertheless en Netflix Latinoamérica

Desde su estreno, los fans de América Latina han solicitado que Netflix active Nevertheless en el catálogo de la región. Hasta el momento, ‘Aun así’ no tiene fecha fija de estreno en Netflix Latinoamérica, pero ya aparece en el segmento ‘próximos lanzamientos’.

Tal como ocurrió con Sisyphus: the myth y Amor en la ciudad, los fans de Perú, México, Colombia y más países de esta zona del mundo podrán ver el drama después de que se emitan sus 10 capítulos en Corea.

'Aun así' pronto estará disponible en Netflix Latinoamérica. Foto: captura

.