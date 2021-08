Se hizo realidad. El actor Ryan Reynolds conversó cara a cara con Bang Chan, miembro del grupo K-pop Stray Kids, en las promociones de su película Free Guy. Anteriormente, ambas celebridades habían intercambiado regalos luego de que la boyband hiciese una performance inspirada en Deadpool.

En mayo de este año, Reynolds reaccionó a la presentación que Stray Kids preparó para el programa Kingdom. En respuesta, Bang Chan declaró su admiración por el actor y luego la figura de Hollywood envió su autógrafo hacia Corea del Sur.

Bangchan mostró el regalo de Ryan Reynolds. Foto: captura Twitter

El 12 de agosto, finalmente se publicó una entrevista hecha por videollamada entre el idol K-pop y el actor estadounidense. Bang Chan confesó que estaba muy nervioso al poder hablar directamente con un ídolo suyo.

Ryan dijo que él se sentía muy entusiasmado, pues para él Stray Kids era un grupo increíble. El actor aprovechó para elogiar el próximo lanzamiento musical de la boyband.

“He visto el tráiler de NOEASY un montón de veces. “Cheese” fue el primero y el de ‘Thunderous’ es genial, porque ustedes hacen algo increíble: como que mezclan música con un género de acción... y es algo que robaré”, comentó el intérprete de Deadpool ante la sorpresa del cantante.

Antes de pasar a las preguntas sobre la película, Bang Chan agradeció al actor por enviar su autógrafo. “Fue muy loco, los miembros no podían creerlo. Ellos estaban muy emocionados”.

Ryan Reynolds habló con el líder de Stray Kids sobre Free Guy, una comedia de acción acerca de un hombre que es un ‘extra’ en un videojuego. El actor dijo que es uno de sus trabajos favoritos por lo divertido de la historia.

Al finalizar la entrevista, la figura de cine se despidió con un mensaje para la boyband. “Los quiero mucho, chicos, soy un gran admirador. No solo amo lo que hacen, sino que me encanta cómo lo hacen, porque lo disfrutan, con autenticidad y creatividad. He visto todo su material, los MV, las canciones y son geniales. Estoy muy orgulloso de haberlos conocido”, concluyó.

El portal de fans Stay all in one subtituló la entrevista completa al español en este video.