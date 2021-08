Kim Bum inicia filmación de K-drama médico con director de The Heirs

Desde que salió del servicio militar, Kim Bum está imparable. Luego de interpretar a un gumiho y de actuar en el K-drama de abogados Law School, el famoso F4 de Boys over flowers inicia el rodaje de una serie donde vestirá bata de médico.

Kim Bum, de 32 años, parece estar tan emocionado como los fans por su siguiente proyecto. Tal como lo hizo para The tale of the nine tailed, el actor abrió simbólicamente la siguiente parte de su carrera con un post de Instagram.

En la foto se ve el título de la serie The ghost doctor (el doctor fantasma) y parte de su traje de médico. La imagen captura el bolsillo de la bata blanca, con el logo del Centro médico universitario Eun Sang y el nombre de su personaje Go Seung Tak bordado en la parte superior. Kim Bum puso como descripción un par de emojis.

Kim Bum presenta su siguiente proyecto para TV. Foto: Instagram

¿De qué tratará The ghost doctor?

Este es un drama de fantasía a cargo del director de The Heirs (Los herederos) Boo Sung Chul. Los protagonistas son dos doctores con personalidades y crianzas totalmente opuestas que terminan combinando sus espíritus.

“El drama contará las conmovedoras historias de doctores fantasmas que, incluso después de fallecer, no pueden dejar atrás sus hospitales y pacientes”, indica la descripción de los productores.

Kim Bum interpretará al doctor Go Seung Tak, un residente muy hábil e inteligente que creció en un ambiente privilegiado. Al nacer en una familia adinerada y con una mente brillante, Seung Tak se formó con todas las ventajas posibles.

Cuando su camino se cruza con el del cirujano toráxico genio Cha Young Min (Bi Rain) por un incidente inesperado, se desatará una serie de eventos entretenidos.

Rain también será protagonista de The ghost doctor. Foto: Naver

¿Cuándo se estrena The ghost doctor?

El 11 de agosto, los productores del drama en colaboración con tvN confirmaron que se planea estrenar The ghost doctor en la primera mitad del 2022. La fecha exacta todavía está en coordinaciones y depende del avance del rodaje.