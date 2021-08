Nevertheless: Sana de TWICE se declara fan de ‘Soljiwan’ en el drama coreano

Al igual que varios fans de TWICE, Sana también ha quedado atrapada por el drama Nevertheless. La serie protagonizada por Song Kang y Han So Hee también narra historias de otras tres parejas y aquella conformada por Sol y Jiwan parece ser la favorita de la cantante K-pop.

El miércoles 11 de agosto, la integrante japonesa de la girlband mencionó a ‘Soljiwan’ como sus personajes preferidos en los mensajes que envió por Bubble (un servicio de chat para fans).

Sana es una de las integrantes japonesas de TWICE. Foto: Instagram

Mientras daba recomendaciones de K-dramas, Sana dijo: “Soy una fiel televidente de Nevertheless, estoy esperando por el siguiente episodio. Claro que sé de Soljiwan, soy una gran fan”.

Estos personajes reciben mucho cariño del público, pues ponen sobre la mesa el tema de una relación homosexual. Sol y Jiwan son amigas inseparables desde la secundaria y ahora que están en la universidad se dan cuenta que podrían tener sentimientos románticos la una por la otra.

Para varios espectadores, ese el arco más interesante que propone la serie, ya que todavía no es tan común ver representación de la comunidad LGTBIQ+ en series coreanas.

Lee Ho Jung (Yoon Sol) y Yoon Seo Ah (Seo Jiwan). Foto: JTBC

La pareja es interpretada por Lee Ho Jung (Yoon Sol) y Yoon Seo Ah (Seo Ji Wan). Seo Ah en especial ha señalado anteriormente que es una gran seguidora de TWICE y se sabe varias coreografías del grupo femenino.

En un detrás de cámaras de Nevertheless, ambas actrices bailaron un fragmento de “Alcohol free”, canción que TWICE lanzó en junio de este 2021.