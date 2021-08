BTS: Jin revela a RM qué le regalará por su cumpleaños

Fiel a su estilo, Jin no dudó en anticiparle a RM cuál será su regalo de cumpleaños. El integrante mayor de BTS ha preparado un presente significativo para su líder, al igual que vienen haciéndolo los ARMY en todo el mundo.

¿Cuándo es el cumpleaños de RM?

Kim Namjoon nació en Dongjak-gu, Seúl, el 12 de setiembre de 1994. Por lo tanto, este 2021 abrazará sus 27 años de vida (28 en edad coreana).

Con motivo de la conmemoración, los ARMY alistan proyectos para el destacado rapero y compositor en diferentes territorios.

Desde publicidades en plataformas como YouTube y en ciudades, hasta eventos con fines solidarios, como el sembrado de plantas, todo en honor al líder RM. No faltan las clásicas carreras de stream para que la música del famoso coreano consiga nuevos logros el mismo día del agasajo.

Proyecto de stream por el cumpleaños de RM. Foto: RMCHARTSDATA

Regalo de Jin para RM

Jin anticipó sobre el presente en la reunión Zoom de BTS con ARMY. Según compartió el vocalista, este año lo que obsequiará a su líder será una bicicleta.

¿Qué significa este objeto para Namjoon? El artista ha dejado ver en más de una ocasión la conexión emocional con esta pieza. Recientemente, a través de la canción que lanzó en el FESTA 2021, “Bicycle”, y la consecuente carta que llegó con el tema.

Carta de RM sobre “Bycicle” (fragmento)

“Siempre quise hacer una canción sobre bicicletas. (...) Siempre estoy emocionado de andar en bicicleta, pero siempre me siento un poco triste cuando pongo dos pies en el pedal. Tal vez sea porque extraño muchas cosas. No sé por qué. Tal vez sea porque todavía no he conducido un correo porque no tengo licencia. De todos modos, es raro que me sienta más libre físicamente.

Desde que era un trainee, siempre quise mover el paisaje borroso que no podía capturar del todo. Triste, pero emocionante; un poco frío, pero cálido.

Espero que esta canción permanezca en tu playlist durante mucho tiempo y se convierta en tu ‘bike song’. Sería más que genial si pudieras sostenerlo como un pequeño regalo y aceptarlo.

Si estás triste, ¡monta tu bicicleta! Yo siempre haré lo mismo”.