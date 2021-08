‘2gether: The series’ y Bright Vachirawit nominados a los Nataraja Awards 2021

Luego de haber arrasado con tres premios en los LINE Awards 2021, llegó el turno de los Nataraja Awards 2021, donde 2gether: The series y Bright Vachirawit recibieron dos nominaciones.

GMMTV hizo el anuncio por todo lo alto sobre las producciones que competirán por llevarse un trofeo a casa en los premios tailandeses (นาฏราชครั้งที่12).

Post de GMMTV sobre la nominación de sus producciones en Natajara Wards. Foto: captura Twitter

Nominados a Nataraja Awards 2021

Según la publicación en Twitter de GMMTV, estas son las categorías donde el drama y canción protagonizada por Bright Vachirawit y Win Metawin fueron nominados.

2gether: The series nominado a Premio al mejor equipo de actuación.

2gether: The series nominado a Premio al mejor equipo de actuación. Foto: GMMTV

Bright Vachirawit con su canción “Kan goo” de 2gether: The series fue nominado a Premio a la mejor música dramática.

Bright Bachirawit con su canción “Kan goo” de 2gether: The series fue nominado a Premio a la mejor música dramática. Foto: GMMTV

Como era de esperarse, los fans reaccionaron positivamente a las nominaciones y felicitaron a los actores y productores.

Reacciones de fans a las nominaciones de 2gether: The series y Bright Vachirawit en Natajara Wards. Foto: captura Twitter

Asimismo, GMMTV anunció que Jane Ramida Jeerapat del drama Atthit attong transmitida en WeTV fue nominada al premio de Mejor actriz en plataforma en línea.

Jane Ramida Jeerapat del drama Atthit attong transmitida en WeTV fue nominada al premio de mejor actriz en plataforma en línea. Foto: GMMTV

Cuándo son los Nataraja Awards 2021

Los ganadores de la edición número 12 de los Nataraja Awards se darán a conocer el próximo sábado 11 de setiembre a las 3.00 p. m. (TIC) en el canal Workpoint número 23.

Sobre 2gether: The series

2gether: The series fue una serie tailandesa inspirada en la novela Because we belong together (เพราะเรา ... คู่กัน) de JittiRain y fue emitida vía YouTube y Line por GMMTV.

El drama de Bright Vachirawit y Win Metawin cuenta con 13 capítulos, de los cuales el primer episodio fue transmitido el 21 de febrero de 2020 y el final un 15 de mayo de 2020.

Todos los capítulos se encuentran disponibles con subtítulos en español y otros 35 idiomas en YouTube, desde el canal oficial de GMMTV.

Sobre “Kangoo” de Bright Bachirawit