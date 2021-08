El regreso de TXT ya está dando de qué hablar y Twitter volvió tendencia los hashtags relacionados al comeback con el lanzamiento del álbum The chaos chapter: Fight or escape que será liberado el 17 de agosto.

Antes de que el grupo K-pop lanzara su preview del disco completo desde su canal de YouTube, Sobin se adelantó y publicó hasta ocho selfie dejando dos mensajes que dieron un spoiler sobre su nuevo material musical.

El primer tuit del miembro de TXT decía lo siguiente: “Soy Sobin. El adelanto de nuestro nuevo álbum que saldrá pronto. Vamos a escucharlo juntos... Pit-pat pit-pat”.

Primer post de Sobin en la cuenta oficial de TXT. Foto: captura Twitter

El término ‘’Pit-pat pit-pat” fue considerado por la gran mayoría de MOA como un spoiler, que tal vez pueda estar relacionado a la melodía que tendrá la canción principal del disco The chaos chapter: Fight or escape.

Y estas fueron las cuatro primeras fotografías que compartió el idol K-pop.

Primer selfie de Sobin en la cuenta oficial de TXT. Foto: captura Twitter

Segundo selfie de Sobin en la cuenta oficial de TXT. Foto: captura Twitter

Tercero selfie de Sobin en la cuenta oficial de TXT. Foto: captura Twitter

Cuarto selfie de Sobin en la cuenta oficial de TXT. Foto: captura Twitter

Este fue el segundo tuit de Sobin, minutos antes de que se liberara el preview de The chaos chapter: Fight or escape: “Está bien... Si alguien se aburre hasta medianoche ¿escuchamos juntos ‘Popping’ de ONF sunbaenim? La he estado escuchando muy seguido, de verdad”.

Segundo post de Sobin en la cuenta oficial de TXT. Foto: captura Twitter

Y estas fueron los selfies del cantante.

Quinto selfie de Sobin en la cuenta oficial de TXT. Foto: captura Twitter

Sexto selfie de Sobin en la cuenta oficial de TXT. Foto: captura Twitter

Sétimo selfie de Sobin en la cuenta oficial de TXT. Foto: captura Twitter

Octavo selfie de Sobin en la cuenta oficial de TXT. Foto: captura Twitter

El cantante de TXT mencionó esta canción que fue lanzada el 9 de agosto de 2020 en YouTube.

El preview de The chaos chapter: Fight or escape superó los 400.000 reproducciones en solo dos horas de haber sido posteado en el canal oficial de HYBE Labels en YouTube.

Asimismo, tiene centenares de comentarios de MOA, quienes expresan su emoción y cuentan los días para el 17 de agosto, fecha programada del comeback de TXT.