Película sobre K-pop en EE. UU. inicia casting de idols como protagonistas

Una película sobre idols K-pop apunta a Hollywood. Este es el ambicioso proyecto de la compañía CJ ENM que inicia casting en agosto para las estrellas musicales que deseen protagonizar la cinta.

La película tiene el título tentativo de K-pop: lost in America (K-pop: perdidos en América). Será producida por Lynda Obst (Interestellar) y Miky Lee (PD ejecutivo de Parasite). La dirección del film está a cargo de JK Youn, conocido por los éxitos de taquilla Ode to my father y Haeundae.

Prensa coreana informa proyecto de la compañía CJ ENM. Foto: captura Naver

Sinopsis de K-pop: lost in America

¿De qué tratará? Según la información que comparte Variety, esta es una película de carretera (road movie) ambientada en los Estados Unidos.

“La narrativa sigue a un grupo de K-pop que, por accidente, se encuentra en Texas con solo dos días para su debut global en Nueva York. Sin dinero y con poco tiempo, harán hasta lo imposible para llegar a la Gran Manzana y presentarse en el escenario soñado”.

El casting para el elenco inicia en agosto y el director Youn confirma que buscan idols para los personajes principales. También incluirán cameos con estrellas internacionales.

“Planeamos contar con artistas K-pop en el reparto, además de íconos de la industria pop para llamar la atención de una audiencia global”, expresó el cineasta.

Como el proyecto está en fase inicial, su estreno podría concretarse en 2023. El equipo espera que K-pop: lost in America sea entretenido tanto para los fanáticos de esta industria como para una audiencia global.