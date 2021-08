Song Kang: filtran su look en nuevo drama Office romance cruelty

Song Kang, el galán juvenil del momento, fue captado en las grabaciones de su siguiente K-drama. Luego de Nevertheless, el actor coreano trabaja como protagonista de Office romance cruelty con la carismática intérprete Park Min Young.

En las imágenes que se viralizaron en las páginas de fans, el actor de 27 años aparece filmando de noche y al aire libre. Aunque no se le distingue bien entre la multitud, la segunda foto revela el look de su personaje Lee Si Woo para Cruel story of office romance (otra traducción del nombre temporal).

Song Kang en grabaciones de Office romance cruelty. Foto: Twitter/forskg

Toma de Song Kang es monitoreada por staff. Foto: Twitter/forskg

El protagonista de Love Alarm luce un flequillo más corto al que llevaba como Park Jae Eon en Nevertheless. Los admiradores del actor notaron que este look hace recordar a sus inicios en la actuación, cuando tuvo un personaje de estudiante en el 2017.

Song Kang en K-drama The liar and his lover. Foto: Twitter

¿De qué trata Office romance cruelty?

Es una serie de romance que sigue a los trabajadores de la Administración Meteorológica de Corea, el servicio que brinda proyecciones del clima.

La actriz principal es Park Min Young (Her secret life) como Jin Ha Kyung, una mujer inteligente, organizada y muy apegada a las reglas. Ella se propone mantener separadas su vida personal y profesional, por lo que tiene pocos amigos en el trabajo.

Song Kang (27) y Park Min Young (35) actuarán en drama de romance para el 2022. Foto: Naver

Song Kang es Lee Si Woo, un joven que vive sin preocupaciones y que siempre es ingenioso al pensar fuera de lo cotidiano. Aunque puede parecer torpe, tiene un impresionante IQ de 150 y es capaz de lograr todo lo que se propone. Sin embargo, aunque tiene todas esas habilidades, todo lo que le importa es el clima.

Nevertheless culminó su rodaje a mediados de julio. Luego de unos días de descanso, Song Kang pasó al set de su siguiente proyecto. Office romance cruelty tendrá 16 episodios y apunta a estrenarse a inicios del 2022.