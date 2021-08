¿BTS y Coldplay?: Jin da pistas del artista extranjero que colaborará con la boyband

El 9 de agosto, BTS pasó un grato momento con ARMY en una reunión de Zoom para 200 personas. Poco después, Jin se conectó a una transmisión por VLive donde confirmó un rumor que circulaba entre el fandom desde hace varios meses.

Seokjin, el idol de 28 años, consintió a sus fans con un spoiler sobre las próximas actividades musicales de BTS. Señaló que hay “buenas noticias” con una celebridad extranjera.

Jin en transmisión por VLive. Foto: captura

“Es un artista que me gusta mucho, no es coreano/coreana, pero hay buenas noticias con él o ella. Oí que se ha filtrado, pero habrá buenas noticias con esta celebridad. Puede que algunos no hayan escuchado (el rumor)”, comentó el vocalista.

Jin no dijo quién era la persona a la que se refería, pero contó que se tomó una foto con este famoso. Como BTS no ha salido al extranjero desde que inició la pandemia, se deduce que esta celebridad viajó a Corea para trabajar con la boyband. Estas son las pistas de Jin.

“Es alguien que admiro mucho desde que era más joven. Puse esta foto en mi teléfono. Taehyung tomó la fotografía como polaroid así (muestra su celular)”.

Jin lleva una foto polaroid en su celular. Foto: Twitter/PlanetaColdplay

La imagen que muestra Jin está casi totalmente cubierta por un diseño en su protector de su teléfono. Aun así, las sospechas de varios fans sobre el artista secreto apuntan a Chris Martin, líder de Coldplay.

Fans creen que la foto muestra a Chris Martin y Jin. Foto: Twitter

La banda británica viajó a Corea a inicios del 2021. Ese fue el inicio de los rumores de una posible colaboración con el grupo que hizo un cover de “Fix you” para MTV.

Hasta la fecha, la empresa BIGHIT Music (representantes de BTS) guarda mucha discreción sobre esta posibilidad de “proyecto soñado” y no dio una respuesta concreta en su último comunicado sobre el tema.