Kingdom 3, spoilers: rol de Ashin, Aidagan y más adelantos de la tercera temporada

Después de los primeros avances por parte del director Kim Seong Hoon, llegan más adelantos de la tercera temporada de Kingdom. Esta vez, desde la propia voz de Kim Eun Hee, escritora que da vida con su pluma al guion de este exitoso K-drama de temáticas histórica y zombie.

Guionista de la serie coreana de Netflix brindó una entrevista a Korea JoongAng Daily recientemente, tras el estreno de Kingdom: Ashin del norte. En conversación con el medio coreano, la autora de 49 años ató cabos sueltos del spin-off. Además, soltó spoilers de lo que se verá en la nueva entrega.

¿Qué pasará con el saengsacho en Kingdom 3?

Ashin of the north muestra cómo Ashin, personaje interpretado por Jun Ji Hyun, descifra un ruina sobre el saengsacho en Pyesagun cuando era niña, pero quién dejó este código originalmente y más verdades de la planta de resurrección aún no han sido develadas en el universo de Kingdom. Entonces, ¿qué se verá del parásito en la próxima entrega?

Al respecto, Kim Eun Hee adelanta que habrá un dominio más claro sobre el funcionamiento del elemento infeccioso, y que esta destreza tendrá como pieza clave a Pyesagun.

“La región de Pyesagun tiene una gran importancia relacionada con los muchos secretos detrás de la planta de la resurrección, razón por la cual el lugar impone una amenaza. Y recuerda, el parásito de la planta aún permanece en el bebé rey mordido de la segunda temporada, aunque sus efectos aún no se han manifestado dentro de él. Entonces, hay secretos dentro del palacio. La clave detrás del saengsacho es que la planta odia el calor, pero por qué sus efectos se vuelven contagiosos cuando se aplica calor a la planta se explica en Pyesagun, y creo que este lugar tiene la clave crucial sobre cómo prevenir o ralentizar la propagación de la enfermedad”, detalla.

Planta de la resurrección convierte en zombies a los humanos en Kingdom. Foto: Netflix

Ashin aún desconoce el funcionamiento del saengsacho

Factor clave para Kingdom season 3, según la propia guionista de la serie: Ashin aún desconoce cómo el saengsacho propaga el virus zombie, por ello será sumamente importante prestar atención cuando ella llegue a los conocimientos a través del diario de Seo Bi (Bae Doo Na).

“Ashin aún no lo sabe, y este factor se convertirá en uno muy crucial para continuar con la narrativa de la tercera temporada. Muy pocos han descubierto el secreto de su contagiosa calidad hasta la segunda temporada. Las únicas personas que ella trajo voluntariamente de entre los muertos fueron a los de su tribu, y nunca habría pensado en usar la planta como arma hasta que descubrió la verdadera razón detrás de la muerte de su pueblo. Debido a la explosión de furia y odio extremos, se venga del campamento militar de Min Chi Rok (Park Byung Eun), pero aún no ha descubierto su contagio. El director Kim Seong Hoon me mostró cómo retrató esa escena (cuando Ashin planta saengsacho dentro de los soldados) cuando el primer militar convertido en zombi muerde a uno de los otros dos soldados y este muere. No se convierte en un zombi, al igual que el sirviente muere inofensivamente después de que fue mordido por el exrey al comienzo de la primera temporada. Ashin acaba de poner la planta en un gran grupo y creó más zombies. Entonces, uno de los aspectos más destacados de la tercera temporada será cuando Ashin finalmente tenga en sus manos el diario de Seo Bi (que contiene todos los secretos que descubrió a través de su experiencia)”.

Bae Doo Na es Seo Bi en Kingdom. Foto: Netflix

¿Qué pasará con Min Chi Rok?

El capítulo especial de Kingdom, asimismo, develó el terrible acto que cometió Min Chi Rok, comandante de Joseon, para salvar a los suyos de los yurchen de Pajeowi: sacrificar al pueblo de Ashin.

Sobre qué pasará con este personaje, que ganó simpatía del público en la historia central de Kingdom por su fidelidad a la justica que buscaba el príncipe, la escritora reveló: “Como se muestra en la segunda temporada, él es un personaje ferozmente leal que creí que haría cualquier cosa por el bien de su país. En cierto modo, creo que sus antecedentes son similares a los de Lord Ahn Hyeon (Huh Joon Ho). Ahn Hyeon fue el modelo de un líder impecable impulsado por su creencia en los valores confucianos, pero aceptó sacrificar a la minoría por el bien común; en este caso, fue para salvar al país de la invasión japonesa. Así que pasa el resto de su vida agobiado por su culpa, que de alguna manera se alivia cuando se sacrifica para ayudar a Lee Chang (Joo Ji Hoon). Lo que los espectadores podrían anticipar para la tercera temporada es ver cómo el remordimiento de Min Chi Rok se manifiesta en la historia debido a su traición”.

Comandante Min Chi Rok en Kingdom: Ashin del norte. Foto: Netflix

¿Qué más esperar de Kingdom season 3?

El público también puede esperar ver en Kingdom season 3 una plaga mayor que las anteriores y las repercusiones de las historias del líder de la tribu Pajeowi, Aidagan (Goo Kyo Hwan), y Ashin, pero principalmente el protagonismo de esta mujer que juró acabar con los yurchen y con toda Joseon en venganza de su pueblo aniquilado.

“En la tercera temporada, el pasado de Ashin y Aidagan impacta enormemente la narrativa, obviamente. Para ser honesto, imagino una epidemia más grande, mucho más inmensa en comparación con las dos primeras temporadas. A medida que los personajes se unan o chocan para evitar la propagación de la plaga, Ashin estará en el centro de todos ellos”, puntualizó al respecto Kim Eun Hee.