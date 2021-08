BLACKPINK The Movie: Lisa habla sobre su emotiva escena incluida en la película

Lisa protagonizó una de las escenas de BLACKPINK The Movie que más conmovió a los fans. Sobre dicha toma, la idol K-pop habló por primera vez en la trasmisión que su grupo realizó por VLive la noche del 8 de agosto con motivo del quinto aniversario del debut conjunto.

VLive especial de BLACKPINK

Antes de que acabe el día central del aniversario, las integrantes de BLACKPINK coronaron su fecha especial conectándose en vivo con sus admiradores.

En su actividad, el conjunto femenino abordó varios temas, y una de las últimas fue la conmovedora escena de Lisa en BLACKPINK The Movie, película que se encuentra en cartelera en distintos países desde el 4 de agosto.

Fandom BLINK disfruta la película de BLACKPINK en pantalla gigante. Foto: YG

Gracias a la iniciativa de Jennie de compartir su sorpresa al presenciar el estado de Lisa en dicha toma, la protagonista de esta historia pudo hablar con sus fans al respecto. Si bien no entró en muchos detalles, confesó sentirse realmente emocionada al evocar esos recuerdos que derivaron en su llanto en la cinta.

Después de sincerarse sobre su comentado escena, la famosa tailandesa tuvo la compresión de sus compañeras, principalmente de Jennie, quien replicó su respuesta con la frase: “Estoy agradecida de que lo hable y tenga más confianza al respecto”.

Puedes ver aquí el fragmento del VLive.

Cinco años con BLACKPINK

Lisa, Jennie, Rosé y Jisoo debutaron como BLACKPINK el 8 de agosto del 2016. Un lustro después, son el grupo femenino más representativo del K-pop y de la escena musical actual del pop en general.

“Boombayah” y “Whistle” fueron los singles con los que irrumpieron en la escena y cosecharon éxito desde el primer momento. Otros de sus hits más recordados son “Kill this love”, “DDU-DU DDU-DU”, “How you like that”, “Lovesick girls” y “Ice cream” (con Selena Gomez).