Resumir los momentos más legendarios de BLACKPINK en solo cinco es una misión casi imposible, pues hablamos de la agrupación femenina que conquista a miles con su carisma y música desde que ingresó a la escena el 8 de agosto del 2016. Sin embargo, tomamos el citado número con la excusa del quinto aniversario del debut conjunto de Jisoo, Jennie, Lisa y Rosé.

Las superestrellas del K-pop cumplen cinco años en la industria y en Diario La República nos sumamos al festejo mundial con este especial de escenas ícono. BLINK, ¿cuál agregarías al listado?

BLACKPINK cumple cinco años de carrera musical el 8 de agosto del 2021. Foto: YG

Jisoo en James Corden

En abril del 2019, BLACKPINK pisó por primera vez el plató de The late late show with James Corden.

Además de promocionar su entonces reciente sencillo “Kill this love”, la girlband jugó la divertida secuencia Flinch. En esta, Jennie protagonizó una singular escena al llevarse un gran susto, pero fue Jisoo quien dio uno de los momentos más recordados del cuarteto por su temple de acero y la proclama “I’m not scary”.

Rosé en Coachella 2019

La participación de BLACKPINK en las dos fechas de Coachella 2019 es mítica de por sí, pero sin duda uno de los sellos distintivos de este concierto fue Rosé y su grito: “This song is called ‘As if its your last’, so, ¡I want everyone to dance like as if it’s your last!”.

También como parte de las promociones de “Kill this love” en Estados Unidos, con este show Lisa, Jisoo, Rosé y Jennie se convirtieron en las primeras artistas femeninas del K-pop en formar parte del importante evento musical.

Jennie en Coachella 2019

Jennie también dio vida a uno de los más icónicos momentos de BLACKPINK en Coachella 2019, pues en este concierto no dudó en hacer gala de su desenfado en su turno individual al ritmo de “Solo”, su canción debut como solista.

Lisa bailando “Swalla”

La main dancer y maknae Lisa dejó esta escena que no solo es de las más rememoradas por fans de BLACKPINK, sino también del K-pop en general: su baile al ritmo de “Swalla”.

Por supuesto, mención honrosa a cada una de sus performances individuales, incluyendo las virales actuaciones para Lilifilm.

Era Lovesick girls

The Album y su tracklist, todos los récords del grupo y más hacen de esta era musical, que lleva el nombre del single promocional “Lovesick girls”, la más legendaria de BLACKPINK hasta la fecha.

Aquí, una breve muestra del éxito cosechado por el cuarteto con esta producción en programas musicales coreanos.