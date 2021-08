Nevertheless: Song Kang agradece a fans internacionales por apoyar el Kdrama

Solo quedan tres capítulos de Nevertheless para despedir a Song Kang y Han So Hee en sus roles de Park Jae Eon y Yoo Na Bi. La serie propuso como argumento “un romance universitario hiperrealista” entre una estudiante que salía de una decepción amorosa y un joven que prefiere las relaciones sin compromisos.

Al hacer honor al título de ‘hijo de Netflix’ que se asocia a Song Kang, la serie protagonizada por el actor de Love alarm tiene cautivo a una buena cantidad de público extranjero por esta plataforma de streaming.

De hecho, aunque el rating de Nevertheless no logró despegar en Corea (es menor a 2%), cada sábado es de los K-dramas más comentados en redes sociales gracias a los fans internacionales.

Song Kang y Han So Hee protagonizan Nevertheless. Foto: jTBC

“En primer lugar, estoy extremadamente agradecido por la atención internacional y el amor a Nevertheless que ha llegado gracias a Netflix. Estoy fascinado”, expresó Song Kang en una entrevista para Tatler de Malasia.

El joven protagonista resaltó que espectadores de otras latitudes hayan podido identificarse con los dilemas de Na Bi y Jae Eon. “Después de todo, esta historia es un romance que se desarrolla en una universidad coreana, así que debe haber diferencias culturales con otros países. Es increíble que los televidentes extranjeros pueden empatizar con ciertos elementos lejanos”, precisó.

Con 9,5 millones de seguidores en Instagram, Song Kang también notó la fama que ganó fuera de su país natal por los mensajes que recibe en la red.

“Me animó mucho ver los comentarios de fans alrededor del mundo en redes sociales. Su apoyo me ha dado mucha energía, ojalá algún día pueda tener la oportunidad de agradecerles en persona”, respondió al medio asiático.

Song Kang interpreta a un joven que no está interesado en los compromisos y propone una relación de 'amistad cariñosa' en Nevertheless. Foto: JTBC

¿Cuánto se parece Song Kang a Park Jae Eon?

Como Jae Eon es un personaje de webtoon, Song Kang puso mucho esfuerzo en su apariencia y estilo para que la imagen en televisión evoque el aura de la ilustración original.

En cuanto a personalidad, el actor marcó distancia de su rol en Nevertheless.

“Jae Eon no deja que sus emociones reales salgan a flote, él prefiere esconderlas, lo que es muy diferente a mí. Cuando comparto lo que siento o pienso, soy bastante franco. No me gusta ocultar secretos y trato de ser transparente. Por eso me dio tristeza ver que Jae Eon tiene dificultad al expresarse en su vida diaria y en su relación con Na Bi”, afirmó.

Han So Hee y Song Kang en Nevertheless. Foto: JTBC

Preview de Nevertheless, episodio 8