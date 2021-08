Bright y Win arrasan en LINE TV Awards 2021 con 2gether the series

2gether the series se impuso una vez más como el favorito del público amante de contenidos tailandeses. La serie BL arrasó en los LINE TV Awards 2021 al alzar tres premios la noche del 5 de agosto (THA). Win Metawin, uno de sus dos protagonistas, también se llevó a casa un trofeo de la edición.

¿Qué son los LINE TV Awards?

Los LINE TV Awards reconocen a lo mejor del entretenimiento tailandés en los ámbitos de dramas, música y televisión.

Son presentados anualmente por el servicio de video bajo demanda LINE TV Thailand desde su primera gala en 2018. Sus ganadores los determinan el voto en línea del público en categorías específicas, y otros factores.

Protagonistas de 2gether: The series y Still 2gether presentes en los LINE TV Awards 2021 con múltiples menciones. Foto: composición LR/LINE

2gether the series en LINE TV Awards 2021

Un año y medio después de su estreno, la historia de amor de Sarawat y Tine demostró seguir siendo la preferida entre el público de LINE al llevarse la presea más codiciada: la de mejor serie del año.

El Thai-drama BL dirigido por Weerachit Thongjila, que está basado en la novela original Because we... belong together de JittiRain, también triunfó en las categorías serie con más seguidores y contenido con más corazones.

2gether the series ganó premio al contenido con más corazones en los LINE TV Awards 2021. Foto LINE/BrightWin Perú Fanclub

Puedes ver aquí el discurso de aceptación de los protagonistas del drama tailandés de boys love: Bright Vachirawit y Win Metawin.

Win Metawin en LINE TV Awards 2021

Por su parte, Win Metawin se convirtió en el mejor artista en ascenso de los Premios LINE 2021.

Gracias a su caracterización de Tine en su drama debut 2gether the series, y contenidos relacionados, el actor y cantante se lleva a casa esta presea a los 22 años.

Sobre el reconocimiento obtenido, esto fue lo que compartió en un video de agradecimiento.

Asimismo, Metawin Opas-iamkajorn (nombre real) dejó ver su alegría por el triunfo a través de redes sociales.

Win Metawin compartió la actualización de su hermana sobre su triunfo en LINE. Foto: BrightWin Perú Fanclub