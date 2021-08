Éxitos como “How you like that” sonaron en los cines. El 4 de agosto fue el estreno mundial de BLACKPINK The Movie, un filme musical que el fandom esperaba con muchas ansias. ¿Qué reacciones tuvo BLINK tras ver la película?

Luego del ingreso de BLACKPINK a Weverse, esta fue la segunda actividad del Proyecto 4+1 en concretarse. La proyección de la película se extenderá hasta el día central del aniversario de la girlband (8 de agosto).

Aunque todavía no hay novedades de su fecha de estreno en Perú, BLACKPINK The Movie ya tuvo sus primeras funciones en otros países de Latinoamérica como México, Colombia y Chile.

Sin dar mayores spoilers, los fans han comentado que es un contenido con momentos emotivos. También resaltaron que la mayor parte de la cinta (100 minutos de duración total) está dedicada a la música.

En ese sentido, se diferencia del documental Light up the sky que se enfoca principalmente en la historia del grupo.

¿Qué se comenta tras el estreno de BLACKPINK The Movie? Foto: Twitter

¿Escena post-créditos en BLACKPINK The Movie?

En redes sociales, los fans han recomendado que cuando asistan a las salas permanezcan ahí hasta que terminen los créditos finales. Según sus comentarios, habría un detalle significativo para BLINK como cierre de la película.

¿Se podrá ver BLACKPINK The Movie online?

Si no tienes acceso a los cines, no se ha programado una función en tu ciudad, o quizá prefieres ver películas en casa; también habría una opción oficial para ver BLACKPINK The Movie online.

Este proyecto aparece listado en Google Play Movies para streaming. Todavía figura sin fecha o costo de alquiler, pero los fanclubs recomiendan incluirla en la ‘lista de deseos’ para ser notificados apenas esté disponible en el catálogo.