Song Joong Ki es felicitado por promocionar gratis festival de niños con discapacidad

La bondad de Song Joong Ki es protagonista de titulares nuevamente. Esta vez, después de que un voluntario del Festival Internacional de Danza Accesible de Corea (KIADA), en su sexta edición, contase que la celebridad top grabó publicidad para el evento de niños con discapacidad por sí mismo y sin cobrar dinero por su trabajo.

La anécdota sobre el actor coreano, que este año capturó al mundo con Vincenzo, fue comunicada por el usuario en una comunidad en línea el último 2 de agosto, en un artículo titulado “Acerca de la personalidad de Song Joong Ki”. Al siguiente día, medios como Herald Biz hicieron eco del accionar.

Song Joong Ki es un actor, modelo y presentador coreano de 35 años. Foto: History D&C

Promocional de Song Joong Ki

El video publicado recientemente muestra al también modelo de 35 años en un salón. Además de la buena iluminación de la locación, visualmente el clip destaca por la imagen pulcra de la estrella de K-dramas en terno.

En cuanto a sus palabras para promocionar el espectáculo artístico, esto fue lo que pronunció: “Primero, quiero felicitar al KIADA en su sexto año. Aunque todos estamos pasando por un momento difícil, la pasión y el esfuerzo de los bailarines por estar en el escenario junto con el amor e interés de todos seguramente nos ayudarán a superar este período“.

“KIADA es la plataforma para el intercambio de talentos artísticos de los artistas discapacitados. Este noviembre de 2021, en el Centro de Artes Goyang Aram Nuri y el teatro Saerasae se llevará a cabo el sexto festival. Espero que tengas mucho interés y apoyo”, finaliza su clip de un minuto de duración.

Sobre cómo se hizo posible la colaboración, el voluntario relató que se contactó con el recordado intérprete de Vincenzo cuando él estaba en autocuarentena preventiva. En aquel entonces, le solicitó si podía hacer un video casero de 30 segundos promoviendo el evento gratuitamente, pues no contaban con recursos para pagar por el uso de su imagen.

Más adelante, cuenta, el intérprete respondió pidiendo clips antiguos del festival. Luego, no volvió a replicar el mensaje hasta que, un mes después, remitió el video que superó las expectativas y conmovió al equipo del KIADA.

Song Joong Ki regresará a los dramas con Chaebol family’s youngest son. Foto: History D&C

Puedes leer aquí un fragmento de la experiencia del usuario:

“Este (el KIADA) es un evento internacional, pero no es muy conocido por el público. Además, necesitábamos seriamente promoción para el festival de este año, debido a la pandemia de COVID-19. Entonces, ocurrió un milagro. Vi la noticia de que Song Joong Ki estaba en cuarentena en julio, así que, de alguna manera, recibí su correo electrónico y le envié una carta. Le pregunté si podía grabar un video de 30 segundos con su teléfono celular mientras estaba en casa. Luego, respondió pidiéndonos que enviáramos videos del festival que tuvimos en los últimos seis años, pero luego no recibimos respuesta por un tiempo. Después de aproximadamente un mes, nos envió un video. Nosotros, los voluntarios, estábamos muy conmovidos. Ya le habíamos dicho que no podíamos garantizar el pago, así que solo queríamos un video del teléfono celular, pero él puso tanto tiempo y esfuerzo para hacer el video. Tiene tan buena personalidad. Estábamos tan conmovidos porque Song Joong Ki había cumplido con la solicitud de alguien a quien nunca había visto antes. Entiendo por qué es famoso por tener un carácter tan amable”.

Después de la publicación del voluntario, el nombre del próximo protagonista de Chaebol family’s youngest y su acción se volvieron virales en línea mientras los fans felicitan su amabilidad y apoyo al evento, el cual promueve el arte entre niños con discapacidad congénitas.