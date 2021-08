K-pop: A.C.E declara su apoyo a la comunidad LGTBIQ+ con OST del drama Light on me

Si bien los dramas BL (abreviatura de Boys Love) son éxitos de sintonía en importantes cadenas de televisión de otros países asiáticos (como Tailandia), las historias de romance LGTBIQ+ no recibían la misma plataforma en Corea.

Con miniseries como Where your eyes linger, Color rush y ahora Light on me, centrados en relaciones y protagonistas gay, la representación de esta comunidad va abriéndose paso en las series de dicho país.

Light on me se activará en streaming. Foto: Viki Rakuten

Light on me es de los primeros dramas BL con 16 episodios de duración. Empezó su emisión el 29 de junio en streaming a través de Viki Rakuten. Sus protagonistas son Saeon (exconcursante de Produce 101) y el actor Yoo Seok.

Aunque es usual que estrellas K-pop canten para la banda sonora de series, no es tan frecuente que ello suceda en una producción de temática LGTBI. En este caso, la boyband que se involucró en el proyecto fue A.C.E con la canción “Spark”.

Su líder Jun declaró al portal Teen Vogue que se sentían muy emocionados por la oportunidad de participar con la música de Light on me. La canción “Spark” detalló las sensaciones que inundan a alguien cuando se enamora.

“Así como nuestros fans (CHOICE) son diferentes en sus propias formas especiales, sabemos que hay una variedad de distintas formas de amar entre todas las personas de este mundo”, explicó.

A nombre de A.C.E., Jun también expresó el anhelo de que se disuelvan los prejuicios hacia personas por su orientación sexual.

“Deseamos que cada oyente pueda disfrutar ‘Spark’ y también esperamos que los dramas BL, como Light on me y otros que lleguen en el futuro, ayuden a romper prejuicios y a crear un mundo más igualitario para todos”, concluyó para el medio estadounidense.