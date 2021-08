BTS da una graciosa respuesta a quienes cuestionan su amistad

Al ser el grupo más popular del momento, BTS llama la atención de fans y no fans. ¿Qué interrogantes tiene la gente sobre ellos? En una divertida dinámica con Wired, la boyband respondió a varias “preguntas frecuentes” que aparecen en el buscador de Google.

Una de ellas fue en qué orden fueron convocados los miembros de BTS. Este dato (que ARMY ya debe conocer con anticipación) fue confirmado por el líder de la boyband. RM fue el primero en llegar a BTS, luego Suga, J-Hope, Jin y Jungkook casi a la vez, Taehyung y por último Jimin.

¿BTS hace ejercicio?

Varios integrantes de la boyband se han dejado ver en el gimnasio con anterioridad. Se sabe que RM hacía pilates con J-Hope y que Jungkook se ejercita con boxeo. ¿Qué de Suga?

“La gente me pregunta si hago crossfit. Nunca he hecho crossfit en mi vida. No creo que lo haya practicado. En su mayoría, solo levanto pesas”, explicó el rapero Min Yoongi.

¿BTS aceptaría un nuevo integrante?

En la hipotética situación de que apareciera un nuevo miembro de BTS, Suga cuestionó si este podría aguantar y adaptarse a todo lo que significa ello: horarios, presión, costumbres, etc.

Taehyung fue tajante al decir que odiaría esa situación. Jimin se excusó diciendo que tienen demasiadas cosas en su casa. “Todas las habitaciones están ocupadas”, agregó Jungkook, el maknae del equipo.

BTS no está dispuesto a recibir un nuevo miembro. Foto: WIRED

¿BTS se llevan bien entre ellos?

Cuando Jungkook leyó esta pregunta, causó un alboroto en la sala. De forma sarcástica, dijeron “No” y Jin complementó: “¡Tenemos una relación estrictamente de negocios!”.

“Incluso entre nosotros estamos socialmente distanciados”, agregó V entre las risas de sus compañeros.

Fans reaccionan a la respuesta de BTS sobre su amistad. Foto: Twitter

Al ver este fragmento de la entrevista, ARMY se unió a la conversación por redes sociales con pruebas de la amistad de Bangtan.

“Han vivido juntos por más de 10 años, amamos su sarcasmo”, contestó una usuaria. “Solo hay que ver los videos del Memories 2020 para notar que su lazo de amistad es muy fuerte”, agregó otra fan.