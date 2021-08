BLACKPINK The Movie llegó a México y ningún BLINK local puede perdérselo. Por ello, aquí compartimos los datos necesarios para que los fans mexicanos adquieran sus boletos y se sumen a la proyección de esta cinta preparada por BLACKPINK especialmente por el quinto aniversario de su debut.

¿De qué trata BLACKPINK The Movie?

Sin hacer mucho spoiler del contenido, la película de BLACKPINK será un viaje por las memorias de las superestrellas del K-pop en sus cinco años de carrera, a través de segmentos claramente delimitados.

Además de incluir detrás de escenas de conciertos como The show, contará con entrevistas inéditas de Jisoo, Lisa, Rosé y Jennie, y más sorpresas.

¿Cuánto dura la película de BLACKPINK?

Descripción del largometraje en cines mexicanos detalla que durará 100 minutos. Es decir, BLINK gozará de más de casi dos horas de lo mejor de sus estrellas favoritas pero esta vez en pantalla grande.

¿Cuándo se estrena BLACKPINK The Movie?

El estreno global de la cinta fue programado para el 4 de agosto del 2021, pero debido a la diferencia horaria en países como Corea del Sur llegó antes que en territorios de Latinoamérica y otras regiones.

Ahora que en lugares de América y más ya llegó el día 4, finalmente los fans pueden disfrutar en el cine de esta experiencia sin par.

Lisa, Jennie, Jisoo y Rosé debutan en el cine con BLACKPINK The Movie. Foto: YG

¿Dónde comprar boletos para BLACKPINK The Movie en México?

La cadena encargada de la proyección de BLACKPINK The Movie en México, Cinépolis, dio inicio a la preventa de entradas para la película a fines de julio a través de su página web. No obstante, aún quedan disponible boletos, por lo que BLINK no puede dejar pasar esta oportunidad.

Adicionalmente, los fans de la girlband más aclamada del K-pop también pueden hacer su compra en salas de cine.

Promoción de Cinépolis. Foto: captura Twitter/@Cinepolis

Cómo comprar boleto por website

La dinámica por internet es sencilla. Lo que debes hacer es seguir los siguientes pasos:

Entra a la página web de Cinépolis : https://acortar.link/5X5eOn [copiar y pegar]

Dale clic al póster promocional de la película

Selecciona la sala de cine de tu preferencia

Elige el horario que más te guste

Escoge tu asiento

Pagas tu ticket que cuesta 110 pesos mexicanos y listo.

Imagen promocional de la película de BLACKPINK. Foto: YG Entertainment

¿Hasta cuándo podré ver BLACKPINK The Movie en México?

El último día para ver BLACKPINK The Movie en México es el domingo 8 de agosto en horario local. En tanto, cada día las últimas funciones se dan entre las 9.00 y 10.00 p. m.