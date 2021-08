Con el final de La casa de papel cada vez más cerca, suscita mayor atención el remake coreano de esta serie española que ha capturado a miles en todo el mundo.

¿Cuántos capítulos tiene? ¿Qué actores interpretarán a El Profesor y los otros personajes ícono de la entrega original? En este artículo respondemos estas y otras preguntas sobre el anticipado K-drama.

Actores del remake coreano de La casa de papel

Los fans que esperan el remake coreano despidieron marzo del 2021 a lo grande, pues el último día del citado mes Netflix reveló a los actores que darán vida a esta historia sobre un ambicioso atraco.

Aquí te compartimos el listado detallado que captó la atención al estar compuesto de grandes estrellas de la interpretación:

El Profesor y atracadores

Yoo Ji Tae será El Profesor

Jun Jong Seo será Tokio

Park Hae Soo será Berlín

Lee Won Jong será Moscú

Miembros de la pandilla en La casa de papel versión coreana. Foto: Twitter / @NetflixLAT

Kim Ji Hoon será Denver

Jang Yoon Ju será Nairobi

Kim Ji Hoon (1979) será Helsinki

Lee Kyu Ho será Oslo.

Miembros de la pandilla en La casa de papel versión coreana. Foto: Twitter / @NetflixLAT

Policías

Kim Yun Jin será Seo Woo Jin (Raquel Murillo en la versión original)

Kim Sung Oh será Cha Moo Hyuk (general Sergio Marquina en la versión original).

Rehenes

Park Myung Hoon será Cho Young Min (Arturo Román o ‘Arturito’ en la versión original)

Lee Joo Bin será Yoon Mi Sun (Raquel en la serie española).

La casa de papel coreana, K-drama, actores, Netflix

En aquel entonces también se difundió que el rol de Río fue confiado a Park Jung Woo. No obstante, más adelante él abandonó el proyecto y se anunció a Lee Hyun Woo como su reemplazo.

De 28 años, el citado artista es bastante famoso a nivel local e internacional por otras cintas y K-dramas como The liar and his lover o To the beautiful you.

Por otro lado, la también llamada korean Money heist incorpora como novedad al personaje Seúl, el cual será personificado por Im Ji Yeon.

Capítulos del K-drama La casa de papel

Se sabe hasta el momento que la nueva producción tendrá 12 capítulos y que podría contar con dos temporadas como mínimo.

¿Qué esperar del remake coreano?

En cuanto al argumento, es público que estará centrado en atracadores, rehenes y otras personas involucradas en el atraco. No obstante, debido a la discreción de los realizadores se desconoce si tendrá variaciones sustanciales.

Por otro lado, Álex Pina hizo llegar esta apreciación cuando el proyecto fue anunciado: “Durante varios años, el contenido coreano ha cruzado las fronteras nacionales y cautivado al público de todo el mundo con su composición y cultura inigualables, al igual que La casa de papel ahora. Es por eso que nos atrajo el potencial de una versión coreana. Estoy emocionado de ver lo que sucederá cuando este caso se desarrolle en el contexto de la península de Corea”.

Alex Pina junto a los actores de La casa de papel. Foto: Composición LR / Cnet

Sobre los creadores del remake coreano

Kim Hong Sun y Ryu Yong Jae lideran el equipo a cargo de realizar Money heist, como director y guionista, respectivamente.

Sobre el PD, es aclamado por trabajos previos como The guest, L.U.C.A.: The beginning y Black, también disponible en Netflix. Por su parte, el escritor es responsable del éxito original de la plataforma My holo love.

¿Cuándo se estrena La casa de papel versión coreana?

Se desconoce la fecha de estreno del remake coreano de La casa de papel, pero Netflix prometió a los fans pronto dar novedades de la serie.

Por supuesto, el citado servicio de streaming será el medio de trasmisión a nivel global del proyecto.