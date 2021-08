Kim Woo Bin muestra su cariño por D.O. de EXO con sorpresa en el set de The moon

D.O. de EXO recibió una significativa muestra de cariño en el set de su próxima película The moon por parte de Kim Woo Bin.

A través de un camión de café personalizado, el actor coreano de 32 años hizo llegar su apoyo especialmente a su amigo y protagonista del proyecto cinematográfico, pero también a todo el equipo profesional.

Las imágenes del detalle llegaron el 2 de agosto (KST) vía redes sociales de la compañía Coffee Pong, empresa a la que se le confió la sorpresa para la superestrella K-pop, quien recientemente publicó su mini álbum debut como solista.

Detalle de Kim Woo Bin para D.O. de EXO. Foto: captura Instagram/@coffee_pong

Además de retratar elementos comestibles y bebibles, las fotos muestran los cariñosos mensajes dedicados por Kim Woo Bin. “Estoy apoyando al elenco y equipo de The moon. Por favor, cuiden bien de mi Kyung Soo (nombre real de D.O.)”, se lee en una pancarta del automóvil.

Más adelante, puede leerse un poema acróstico que juega con el nombre del ídolo. Esta es la traducción, según Soompi: “No te lastimes, Do Kyung Soo. No te enfermes, Do Kyung Soo. Come bien, Do Kyung Soo. Duerme bien, Do Kyung Soo. Grita, Do Kyung Soo”.

Detalle de Kim Woo Bin para D.O. de EXO. Foto: Instagram/@coffee_pong

Detalle de Kim Woo Bin para D.O. de EXO. Foto: Instagram/@coffee_pong

Sobre The moon

The moon es un ambicioso proyecto cinematográfico surcoreano de ciencia-ficción sobre un hombre abandonado en el espacio exterior por accidente y su colega que tratará de salvarlo desde el planeta Tierra.

Contará con la presencia de D.O. en el protagónico junto al veterano de la actuación Sul Kyung Gu. Es dirigida por Kim Yong Hwa, PD que saltó a la fama por 200 libras de belleza y que tiene amplia experiencia trabajando junto al intérprete de “Y si fueras mía” (Along with the gods: the last 49 days, la próxima Along with the gods 3, etc).

En cuanto a su fecha de estreno, esta era pronosticada para 2021, pero aún no hay información oficial disponible.