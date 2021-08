Kim Min Jung, actriz de The devil judge, acusa a su agencia por falta de pago

Kim Min Jung, que actualmente aparece en el Kdrama The devil judge, sostiene una disputa con su agencia WIP por el término de su contrato exclusivo. Según la actriz, la relación laboral debió terminar en marzo, pero la empresa señala que esta se renovó automáticamente por estar representándola durante la filmación de la serie de tvN.

La estrella de Mr. Sunshine también reveló que desde febrero, la empresa no ha cumplido con transferirle a tiempo el pago por su aparición en The devil judge.

“Solo yo puedo protegerme a mí misma ahora. Soy cautelosa al hablar, pero esta es la primera vez que algo así sucede en mis 30 años de carrera. No puedo dejarlo pasar”, señaló Kim Min Jung para Sports Trend.

Kim Min Jung interpreta a la antagonista del drama The devil judge. Foto: tvN

La actriz comenta que estuvo negociando un nuevo contrato con el CEO A de WIP en febrero. Este tenía nuevas condiciones, no significaba una extensión del anterior. Sin embargo, el funcionario no estaba de acuerdo con una cláusula y dejó de contactarla en ese proceso.

“No se firmó ningún acuerdo y por ello pensé que el contrato terminó en marzo. Pero WIP comenzó a enviar cartas extrañas a empresas de publicidad. Ahora, he recibido varias ofertas para CFs en la segunda mitad de The devil judge, y no puedo proceder hasta que se aclare la relación con WIP”, expresó la figura de Kdramas.

Kim Min Jung declara que firmó un contrato individual con la producción de The devil judge en diciembre. Eso quiere decir que aunque termine su relación con la agencia antes, ello no afecta su participación en el drama.

“El CEO A incluso envió un mensaje diciendo que apoyaría hasta terminar The devil judge. ¿Pero esa es razón para una renovación automática? No tiene sentido”, argumentó.

Elenco de la serie The devil judge (El juez diabólico). Foto: tvN

La serie que Kim Min Jung protagoniza con Ji Sung y Park Jinyoung (GOT7) culminó su rodaje en julio; sin embargo, la actriz señala que WIP ha retrasado su pago por aparición desde febrero.

“Recibí un aviso de la producción de The devil judge (en el que indican) que me envían los pagos a través de WIP, pero la agencia no me da noticias a mí”, resaltó.

Kim Min Jung, que está en pantalla como Jeong Seon Ah, decidió hacer público el tema para visibilizar problemas así en la industria. “Hay otras personas que han sufrido este tipo de daño sin darse cuenta. Ellos no pueden hablar porque temen que se arruine su imagen. Por ello, las víctimas de malos managers siguen aumentando”, sentenció.