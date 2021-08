BTS: ARMY lanzó evento de vacunación para 10.000 personas en Indonesia

En Indonesia, un evento especial unió la música de BTS a la vacunación contra la COVID-19. Esta actividad fue organizada por el fanclub Senyum Army en colaboración con las autoridades locales y empresas privadas.

“Stay gold is for the vaccinated” fue el nombre de la exhibición de arte que acompañó la campaña de inmunización, y que hace referencia a una canción del septeto surcoreano. Cualquier persona mayor de 12 años podía inscribirse para recibir su vacuna en este evento que se realizó el 31 de julio en el Centro de Convenciones de Jakarta.

BTS ARMY: evento se realizó el 31 de julio para incentivar la vacunación contra la COVID-19. Foto: @SenyumArmy

Al menos 10.000 individuos fueron vacunados con dosis Sinovac provistas por el Gobierno, reportó CNN Indonesia. Mientras los asistentes esperaron su turno, disfrutaron de la proyección de conciertos de la boyband de K-pop.

Luego de recibir la dosis, los usuarios también podían acercarse a una instalación de arte inspirada en el videoclip “Stay Gold” para capturar selfies o fotos conmemorativas.

“Senyum ARMY apoya el programa para acelerar la vacunación. Queremos incentivar la importancia de estar vacunados para que ARMY y sus familias estén protegidos en la pandemia”, declaró la representante de este fanclub para CNN Indonesia.

“Esperamos que la vacunación pueda combatir la cadena de propagación de la COVID-19, para que retomemos nuestras actividades con mayor facilidad en el futuro”, agregó.

La campaña ha sido elogiada por internautas de otros países, que resaltaron la creatividad de los fans de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook; y su iniciativa para contribuir al bienestar de su comunidad local.