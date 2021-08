BLACKPINK the movie: ¿qué esperar del estreno de la película?

BLACKPINK the movie llegará a cines de Corea del Sur y en casi todo el mundo el 4 de agosto. A solo horas de este esperado estreno muchos BLINK preguntan, ¿qué se verá en la película de BLACKPINK?

El grupo femenino más aclamado del K-pop compartió a través de fuentes oficiales adelantos de la cinta creada especialmente por su quinto aniversario en la industria musical. Aquí repasamos estos datos y compartimos algunas otras sorpresas que vienen junto al lanzamiento.

Imagen promocional de BLACKPINK The Movie. Foto: YG Entertainment

¿Qué incluirá BLACKPINK the movie?

La cinta será un emocionante viaje por los recuerdos que Lisa, Jisoo, Rosé y Jennie hicieron en shows a lo largo de su fructífera carrera. También contendrá fragmentos de entrevistas exclusivas, segmentos especiales, y más.

Algunas de las secciones señaladas en la sinopsis del largometraje son The room of memories, Beauty (protagonizada individualmente por cada integrante) y Exclusive interview, con mensajes dedicados a BLINK.

En cuanto a los conciertos cuyos fragmentos darán vida a BLACKPINK the movie a lo largo de sus 110 minutos aproximadamente, estos son The show, realizado a principios del año, y el tour IN YOUR AREA, del 2018.

Por otro lado, en algunos locales estará disponible en versión 4DX combinada con el formato de película panorámica ScreemX.

BLACKPINK The Movie se estrena el 4 de agosto. Foto: Twitter @BPINKLATINO

Proyecciones especiales de BLACKPINK the movie

En Corea del Sur, país cuna del grupo y de dos de sus integrantes (Jennie y Jisoo), se han programado proyecciones especiales de BLACKPINK the movie.

La primera de estas está constituida como una premiere y empezará a las 8.08 p. m. del 8 de agosto del 2021, fecha y hora especial para BLINK, pues se relaciona con la celebración por el quinto aniversario del debut de las artistas.

Al ser un evento significativo, esta primera proyección, cuyos boletos se agotaron 13 minutos después de iniciada la venta, contará con alta tecnología e incluirá lightstick sincronizado con el sonido de la película para simular la prometida experiencia de un concierto real.

Otras sesiones del estreno en Corea del Sur permitirán a los fans llevar sus propias barras luminosas. Los admiradores también recibirán regalos y otros detalles temáticos.

Regalos para K-BLINK por el estreno de la película de BLACKPINK. Foto: @BLACKPINKMXCO

¿Cómo lucen los cines en Corea del Sur?

A través de las redes sociales llegan imágenes de cómo se vive la experiencia previa al gran estreno de la cinta en Corea del Sur: anuncios llamativos de las idols dan la bienvenida a los espectadores, por ejemplo, en CGV Wangsimni en Seúl, la ciudad capitalina.

BLINK de Latinoamérica y otras regiones comparten con emoción estas capturas y sus deseos de poder ver estas publicidades o similares en los locales de sus respectivos países.

Anuncio de BLACKPINK The Movie en Seúl. Foto: @JisoobpChile

