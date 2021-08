Bangchan, de Stray Kids, pide disculpas tras acusaciones de racismo

Un video pasado de Bangchan, de Stray Kids, resurgió en internet y con este estallaron acusaciones de presunta conducta racista. Poco después, el 3 agosto, el popular cantante de origen australiano salió al frente para pedir disculpas a quienes resultaron afectados por sus acciones.

¿Qué pasó con Bangchan?

Antes del pronunciamiento del líder K-pop, se volvió viral en redes sociales un clip antiguo en el que bailó al ritmo de “This is America” de Childish Gambino.

Bang Chan es el líder de Stray Kids. Foto: JYP

El artista de 23 años incluyó en su rutina para la canción divertidos pasos, pero fue una postura realizada la que suscitó acusaciones de conducta racista. Si bien a simple vista el citado gesto podría ser una imitación del realizado por el intérprete de la canción original en el videoclip de la misma, estrenado en 2018, para muchos resultó ofensiva al rememorar la llamada ‘pose de Jim Crow’.

¿Quién es Jim Crow?

Jim Crow es un personaje ficticio inventado por Thomas Dartmouth Rice a principios del siglo XIX que está constituido por elementos racistas contra la comunidad afroamericana, como el ‘blackface’.

Más adelante, después de la Guerra de Secesión en Estados Unidos, fue adoptado como el símbolo de la violencia en el país contra la colectividad referida, cuyos vestigios continuaron a lo largo del siglo XX y pueden verse aún en la actualidad.

Childish Gambino en MV "This is America" y la caricatura de Jim Crow. Foto: Koreaboo

Disculpas de Bangchan en Bubble

Internautas expresaron su decepción por la pose realizada por Bangchan. Ante ello, el australiano usó Bubble como medio para deslindarse del racismo y expresar sus sentidas disculpas por la conducta que, asegura, no fue deliberada.

Este fue su mensaje completo:

“STAY, como miembro de Stray Kids, ‘Stray Kids everywhere all around the world’ (en todas partes del mundo) es un eslogan muy valioso. Incluso si mis intenciones no buscaban ningún daño, no importa en absoluto porque hay personas que se sintieron muy heridas por mis decisiones. Debería haberlo pensado más a fondo y claramente antes de iniciar esas acciones. Una vez más lo siento mucho y quisiera pedir perdón a los ofendidos. Nosotros, Stray Kids, no apoyamos el racismo en ninguna forma ni asunto. Como todos saben, todavía me falta mucho en muchos aspectos… Pero con el amor incondicional y el apoyo que recibo de STAY, puedo seguir persiguiendo mis sueños de convertirme en un gran artista y, en general, convertirme en un mejor ser humano. STAY, muchas gracias por todo lo que has hecho por mí”.