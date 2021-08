BTS en Billboard Hot 100: “Butter” supera récord de Olivia Rodrigo

Oficialmente, “Butter” es la canción con más #1 del Hot 100 de Billboard en lo que va del año. El lunes 2 de agosto, el chart estadounidense confirmó que el liderazgo de BTS se extiende una vez más. En total, los surcoreanos no dejan la primera posición desde hace 10 semanas.

“Butter” figura en primer lugar por novena ocasión, lo que deja atrás el récord de “Drivers license”. El tema de Olivia Rodrigo había logrado la cima del chart por ocho semanas entre enero y marzo.

“Permission to dance”, otro single en inglés de BTS, desciende dos puestos en comparación a la semana anterior, pero todavía está dentro de las diez canciones con más ventas, streams y radioplay en los Estados Unidos.

Suga tras resultados de Billboard Hot 100. Foto: Weverse

Billboard Hot 100: BTS reacciona a resultados

“Estamos haciendo historia juntos, ARMY. Hot 100 rebosando con la música de BTS por 10 semanas”, fue el mensaje enviado por la cuenta oficial de BTS tras la publicación del ranking.

En Weverse, Namjoon fue uno de los primeros miembros en comentar el suceso con un cariñoso texto dedicado a sus fans.

RM tras resultados de Billboard Hot 100. Foto: Weverse

“Tengo mucho que decir, pero lo suelo postergar porque hay tanto que lamento no hacer tan bien y tantas cosas por las que estoy agradecido. Soy muy feliz de que ustedes me den algo que quizá no merezco, pero estoy viviendo mi vida grabando en mi corazón que todo lo que es nuestro también es de ustedes. Ganaré fuerza para mañana y los días que vienen por ustedes”.

Suga dedicó su mensaje al deseo de ver a ARMY en vivo.

“Hagamos un concierto pronto. Los extraño, ARMY. Gracias y las amo mucho”.

Suga tras resultados de Billboard Hot 100. Foto: Weverse

A partir del primer lugar de “Dynamite” logrado en el 2020, las canciones de BTS no han tenido dificultad en encabezar el Billboard Hot 100 una y otra vez. Con “Butter” como lanzamiento más reciente, el septeto surcoreano ha conseguido 15 #1 en lo que va de su carrera.