BLACKPINK The Movie estreno en Latinoamérica: en qué países se proyectará la película

Una de las actividades más esperadas por BLINK está a la vuelta de la esquina. El 4 y 8 de agosto se hará la proyección global de BLACKPINK The movie, película que también podrán disfrutar los fans del cuarteto en selectos países de Latinoamérica.

¿Cuánto durará la película? ¿Habrá goods especiales? ¿BLACKPINK the movie llegará a Perú? Estas son algunas interrogantes más frecuentes entre los admiradores de Lisa, Jisoo, Rosé y Jennie a 48 horas del lanzamiento del film.

¿Qué se verá en BLACKPINK The Movie?

La película que conmemora el quinto aniversario de BLACKPINK mezclará entrevistas con las artistas, tomas dedicadas a cada integrante, además de imágenes de recuerdo para sus años de carrera.

La música será el elemento principal, pues al menos una docena de presentaciones del grupo (tomadas del concierto THE SHOW y el DVD In your area) podrán verse en pantalla grande.

The show, el primer concierto de BLACKPINK, fue celebrado el 31 de enero del 2021. Foto: YG

¿Cuánto durará BLACKPINK The Movie?

Según datos de los cines que abrieron preventa en México, la película de BLACKPINK dura 100 minutos.

¿Cuándo se estrena BLACKPINK The Movie?

La película se lanza oficialmente el miércoles 4 de agosto y también se proyectará el domingo 8 de agosto , fecha que coincide con el aniversario de debut del cuarteto.

El sitio oficial señala que pueden haber proyecciones adicionales o variación de fechas según países. Para ello, debes revisar la cartelera de tu cine favorito.

BLACKPINK The Movie: países de latinoamérica

La página web blackpinkthemovie.com lanzó un listado con más de 90 países a donde el film espera llegar.

Hasta el 2 de agosto, los territorios latinoamericanos que figuran con estreno programado son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Puerto Rico y Uruguay.

En estos lugares ya hay preventa abierta para comprar entradas con anticipación.

¿BLACKPINK The Movie estará en cines de Perú?

La herramienta de búsqueda de salas en blackpinkthemovie.com muestra que dos cadenas podrían distribuir el film de BLACKPINK en Perú. Se trata de Cinemark y Cinépolis; pero en estas capturas todavía figura la observación “muy pronto”.

BLACKPINK The Movie: posibles salas pueden visualizarse en la página web oficial. Foto: captura

Perú es el único país de Sudamérica que figura en la lista de espera , sin fecha fija confirmada para el estreno.

"Fecha de estreno en estos territorios, por confirmar". Foto: captura web

El panorama da esperanzas al fandom BLINK, pues dos cadenas de cines en el país anunciaron que abrirán sus salas al público el 5 de agosto. Entre ellas se encuentra Cinemark, pero la compañía aún no publica su cartelera.

Los admiradores de BLACKPINK en Perú han invocado a otros co-fans para tuitear #TheMovieInPeru, y así mostrar su interés en ver pronto la performance de “How you like that” y más hits en pantalla grande.

Pedidos para ver The Movie en Perú. Foto: BLACKPINK Perú

BLACKPINK The Movie en México

Fans de BLACKPINK en México pueden adquirir sus entradas para ver la cinta en la cadena Cinépolis y podrán encontrar beneficios especiales para los días de estreno.

Cinépolis repartirá postcards (stock limitado) a los fans mexicanos al momento de ingresar a las salas. Asimismo, BLACKPINK México informó que esta empresa pondrá a la venta un helado Twistpink, que hace referencia a los colores distintivos de la girlband.

Helado hace referencia al nombre de BLACKPINK. Foto: BP México

.