El 31 de julio (CST), Kris Wu fue arrestado tras ser denunciado por presunta violación sexual. Horas después, todas las imágenes de la cuenta oficial de The golden hairpin en Weibo que incluían al actor fueron eliminadas, quedando solo un post relacionado al elenco.

Weibo de The golden hairpin. Foto: Facebook

Millonario C-drama de temática histórica y romántica completó el proceso de filmación con el famoso chino de 30 años como protagonista, junto a Yang Zi anteriormente, pero tras las graves acusaciones surge la duda sobre su futuro: ¿qué pasará con el proyecto?

The golden hairpin es dirigido por Lin Yu Fen y Liang Sheng Quan y cuenta con el guion de Jin Hai Shu y Wang Li Zhi. Está basado en la obra Zhan Zhong Lv de Ce Ce Qing Han. Foto: Tencent

Sinopsis de The golden hairpin

La serie china anunció a Yang Zi en el estelar femenino Huang Zi Xia. Wu, exidol del K-pop, asumió el rol de Li Shu Bai, príncipe de Kui.

Conforme difunden páginas especializadas en producciones asiáticas, esta es la sinopsis de The golden hairpin.

Kris Wu y Yang Zi fueron anunciados como protagonistas de The golden hairpin en 2019. Foto: Tencent

“La investigadora prodigio Huang Zi Xia ya había demostrado su valía al ayudar a su padre a resolver crímenes confusos con tan solo trece años de edad; a los diecisiete, está huyendo después de ser acusada de asesinar a su familia para escapar de un matrimonio arreglado. Usando sus habilidades, se propone desenmascarar al verdadero homicida de sus seres queridos y limpiar su nombre. Pero cuando busca ayuda de Li Shu Bai, el príncipe de Kui, su vida y su libertad son negociadas: acepta ir encubierta como eunuco para detener a un asesino en serie y deshacer una maldición que amenaza con destruir la vida de la alteza. Las habilidades de ella pronto son puestas a prueba cuando la prometida de Shu Bai desaparece. Con una horquilla dorada distintivamente exquisita como única pista, investiga y descubre que no es la única en el reino custodiado que tiene un secreto peligroso”.

¿Qué pasará con The golden hairpin?

En abril del 2021 se supo que el C-drama también llamado Memoirs of the golden hairpin o A story of hairpin obtuvo su licencia de trasmisión con un total de 60 capítulos (después reducidos). Según fue difundido entonces, llegaría próximamente por Tencent Video y CCTV.

No obstante, las acusaciones contra Wu cambiaron el panorama del proyecto: este fue pausado indefinidamente y el artista quedó eliminado del contenido referido párrafos arriba.

Yang Zi como la investigadora Zi Xia en The golden hairpin. Foto: Tencent

En cuanto a cuál será su futuro como serie, no hay pronunciamiento de los encargados. Sin embargo, se postula su cancelación definitiva aun cuando fue un proyecto de gran inversión (monetaria y de tiempo) o el reemplazo del famoso chino a través de tecnología CGI.