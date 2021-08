Hyungwon de MONSTA X en autocuarentena tras caso de COVID-19 en staff de Fly again

Hyungwon, integrante de MONSTA X, entra en autocuarentena preventiva debido al caso de COVID-19 del staff de su próximo drama Fly again, anunció la noche del 1 de agosto (KST) Starship Entertainment.

Si bien la estrella del K-pop descartó contagio en su respectiva prueba tras positivo del personal, seguirá el autoaislamiento como indican las autoridades sanitarias locales al ser contacto cercano del paciente.

En su comunicado, la empresa detalla que el famoso coreano de 27 años no presenta síntomas de infección y que el reajuste de su agenda será anunciado cuando finalice el período protocolar (10 de agosto). Además, actualiza sobre otros miembros confinados del personal.

Chae Hyung Won es cantante, bailarín, modelo, actor y DJ. Foto: Starship

Este es el pronunciamiento de la agencia vía Fancafe:

“Hola.

Este es Starship Entertainment.

Hyungwon llevó a cabo una prueba de COVID-19, ya que se confirmó que algunos funcionarios dieron positivo al virus. Se realizó una prueba de PCR (molecular).

Como resultado, tanto Hyungwon como todo nuestro personal salieron negativos. Están clasificados como contactos cercanos por las autoridades y se pondrán en cuarentena hasta el día 10 (martes).

Actualmente, nuestro artista no presenta síntomas de infección, como fiebre y enfermedades respiratorias, y se aísla a sí mismo de acuerdo a las pautas de las autoridades. Además, su calendario programado se anunciará nuevamente después de que termine el período de aislamiento.

En el futuro prometemos que cumpliremos con las pautas de cuarentena de las autoridades como máxima prioridad para la salud y seguridad de nuestros artistas y personal. Gracias”.

Hyungwon actualiza tras el anuncio

El cantante y actor actualizó Fancafe después del anuncio de sus resultados. En su post, reafirmó estar bien de salud e instó a los fans a estar atentos.

“Monbebe (nombre de los fans de MONSTA X), ¡estoy bien! Me siento mal por las malas noticias, pero afortunadamente, no estoy enfermo y me siento bien de salud. Así que no preocuparse, Monbebe, siempre cuiden vuestra salud”, escribió.

Hyungwon de MONSTA X en el drama Please find her. Foto: KBS

Fly again frena temporalmente el rodaje

El rodaje del K-drama de ídolos Fly again ha sido frenado temporalmente en respuesta al caso de COVID-19 del staff.

Asimismo, Lee Seung Heon, actor que acompaña al protagonista Hyungwon en el proyecto, descartó contagio, pero entró en autocuarentena preventiva.