Tokio 2020: SUPER JUNIOR, TWICE, EXO y más animan partido de vóley de Corea del Sur

Mientras los ELF celebraban las 200 millones de vistas que “Mr. Simple” consiguió en YouTube, el 31 de julio (KST) el hit de SUPER JUNIOR sonó a lo grande durante el enfrentamiento de los equipos femeniles de vóley de Corea del Sur y Japón en Tokio 2020.

La canción que mantiene su vigencia más de nueve años después de su lanzamiento no fue la única en dar vida al partido, que tuvo como flamante ganador al país cuna del K-pop con un 3-2: EXO, TXT, TWICE y más idols se hicieron presentes en el Ariake Arena.

SUPER JUNIOR lanzó "Mr. Simple" en 2011. Foto: SM

SUPER JUNIOR en el Corea del Sur vs. Japón

Uno de los detalles que más entusiasmó a los fans sobre la inclusión de “Mr. Simple” de SUPER JUNIOR en la fecha de los Juegos Olímpicos es que en el equipo surcoreano existe una deportista que ha demostrado su vena ELF en más de una ocasión. Hablamos de Kim Yeon Koung, atleta de 33 años que ostenta el puesto de capitana de la selección.

Por supuesto, otro de los aspectos que provoca algarabía a los fans es que el título sonara en la playlist de Tokio 2020 el mismo día en que se convirtió en el primer MV de SJ en conseguir 200 millones de vistas.

EXO y TWICE en Tokio 2020

Los íconos de la segunda generación del K-pop EXO y TWICE también hicieron sentir su presencia en este importante cotejo de su selección nacional a través de dos canciones cada uno. Estas fueron “Tempo” con “Don’t fight the feeling” y “I can’t stop me” con “Fancy” de TWICE.

TXT y EVERGLOW

Las nuevas figuras del pop coreano no podían faltar en el Corea del Sur vs. Japón. Ellos fueron TXT y EVEGLOW jóvenes sensaciones que prestaron sus canciones “0X1=LOVESONG” y “DUN DUN” para animar a las seleccionadas de los países asiáticos.

“0X1=LOVESONG” de TXT en Tokio 2020: https://n9.cl/qy1z5 [copiar y pegar]

“DUN DUN” de EVERGLOW en Tokio 2020: https://n9.cl/zzxoz [copiar y pegar]